Бос Epic Games звинуватив розробників у проблемах Unreal Engine 5: "Оптимізацію лишають насамкінець"

Бос Epic Games звинуватив розробників у проблемах Unreal Engine 5: "Оптимізацію лишають насамкінець"
СЕО Epic Games Тім Суїні знайшов винних в наріканнях на проблеми Unreal Engine 5 — і це самі розробники.

На його думку, саме студії винні в проблемах продуктивності ігор, наприклад, нещодавно такою була Gears of War: Reloaded на ПК, а також епічний провал MindsEye від автора GTA. Звичайно проблемних ігор багато, але візьмемо за приклад дві, їх поєднує одне — Unreal Engine 5. Тім Суїні вважає, що головна причина не в самому рушію, а в підході студій до створення проєктів.

“Основна причина — порядок розробки. Багато студій спершу створюють гру для топового заліза, а оптимізацію та тестування на слабших пристроях залишають насамкінець”, — каже СЕО Epic.

Серед геймерів Unreal Engine 5 вже став маркером, що на старті гра буде забагована. Від однієї згадки про рушій в голові користувачів з’являються кадри з заїканнями, низькою частотою кадрів та слабкою оптимізацією навіть на потужних ПК. Досить часто саме це ми отримуємо в перший день релізу, а потім доводиться чекати місяцями виправлення проблем або просто повертати кошти за тайтл.

Суїні не заперечує, що сучасні ігри набагато складніші, ніж десять років тому. І розв’язати всі технічні труднощі силами лише Epic Games неможливо. Як результат, компанія робить ставку на два напрямки: більше автоматизованих інструментів оптимізації на різних пристроях і масштабування освітніх програм для студій.

“Ідеально, якщо оптимізація починається ще до повного наповнення контентом. Ми робимо дві речі: посилюємо підтримку рушія через автоматичну оптимізацію на різних пристроях і розширюємо навчання розробників, щоб принцип “оптимізуй раніше” став стандартом. За потреби наші інженери можуть втрутитися”, — вказує Тім Суїні.

Прикладом гарної оптимізації він навів Fortnite (хтось здивований?). За його словами, Epic також переносить цей досвід оптимізації прямо в Unreal Engine, щоб нові ігри краще працювали навіть на слабших ПК. За ідеєю, це буде корисно не лише великим студіям, а й незалежним розробникам, для яких оптимізація — один із найскладніших і найдорожчих процесів.

Джерело: ClawsOMegamer

