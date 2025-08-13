Новини Кіно 13.08.2025 comment views icon

"Пірати Карибського моря 6": Джонні Депп повторить роль Джека Горобця за однієї умови

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

"Пірати Карибського моря 6": Джонні Депп повторить роль Джека Горобця за однієї умови
Кіра Найтлі і Джонні Депп у фільмі "Пірати Карибського моря" / Disney

Продюсер франшизи “Пірати Карибського моря” розповів, що Джонні Депп готовий повернутися до співпраці з Disney і повторити роль Джека Горобця у новому фільмі франшизи. Однак для цього є одна і доволі проста умова — хороший сценарій.

“Якщо йому сподобається, як написана роль, я думаю, він би її зіграв», — каже Джеррі Брукхаймер, коментуючи слова про те, що Депп “відкритий” до повернення.

Звісно, заява неофіційна, але це неабияке зрушення. Disney розірвав співпрацю з Деппом у 2018 році після того, як Ембер Герд привселюдно звинуватила його в насиллі у статті Washington Post. Під час розгляду справи про наклеп у 2022 році Депп клявся, що не повернеться до співпраці зі студією “і за $300 млн”. Однак час і, можливо, правильний сценарій, схоже, можуть змінити це переконання.

Нові "Пірати Карибського моря": Джонні Депп повторить роль Джека Горобця, але є одна умова
Джонні Депп та Джеррі Брукхаймер на знімальному майданчику фільму “Пірати Карибського моря: На дивних берегах”. Фото: Peter Mountain / Disney

Раніше Брукхаймер говорив, що нова частина “Піратів” стане перезавантаженням, однак Горобець буде присутнім в історії. Наразі сценарій пише Джефф Натансон, який замінив Крейга Мезіна та Теда Еліота. Остання версія, зі слів продюсера, має “дивовижний” третій акт і наближається до завершення.

Раніше також ходили чутки про жіночу версію “Піратів Карибського моря” з Марго Роббі в головній ролі. Але Брукхаймер не згадував її в останньому інтерв’ю.

Востаннє Депп грав Джека Горобця у фільмі “Помста Салазара” 2017 року. З того часу актор знявся у парів низькобюджетних стрічок, таких як “Річард говорить прощавай” і “В очікуванні варварів”, тоді як останній проєкт актора “Моді” показали на кінофестивалі в Сан-Себастьяні, але він, здається, не мав широкого світового прокату. Суди з Герд Деппу зрештою вдалось врегулювати, однак в нещодавньому інтерв’ю The Sunday Times актор із сумом називав себе “манекеном для краш-тестів руху MeToo”.

Франшиза “‎Пірати Карибського моря” загалом принесла Disney близько $4,5 млрд: перша частина серії “Прокляття Чорної Перлини” вийшла у 2003 році, і після того, як зібрала $653 млн лише в США, в компанії вирішили відзняти одразу два продовження методом “бек-ту-бек”. Новий фільм має стати шостим за ліком у серії.

Приквел “Рембо” про В’єтнам знайшов юну заміну Сталлоне — і це не Раян Ґослінґ

Джерело: EW, Word of Real

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перший погляд на Sci-Fi бойовик Afterburn — Ольга Куриленко і Дейв Батіста полюють на «Мона-Лізу» у постапокаліпсисі
Nintendo розповіла про стосунки Маріо і Піч — когось це засмутить
Витік зарплат «Супермена» — одна з зірок заробила втричі більше, ніж Девід Коренсвет
У трейлері «Голого пістолета» Ліам Нісон пародіює фільм «Патруль» та влаштовує стрілянину в черзі туалету
Почались зйомки спінофу «Одного разу в Голлівуді» — перші фото з Бредом Піттом у «Пригодах Кліффа Бута»
Джонні Кейдж із «Мортал Комбат 2» отримав сторінку на IMDb і «фальшивий» тизер бойовика із зіркою «Хлопаків»
Стартували зйомки "Людина-павук 4": перший тизер з новим костюмом Тома Голланда
Постер «Хижак: Дикі землі» показує обладунки прибульця та поранену Ель Фаннінг
Стало гірше: «М3ҐАН 2.0» рознесли на Rotten Tomatoes з 65% за відсутність жахів та плутаний сюжет, але є «хороша комедія»
Головний претендент на "Оскар": вийшов трейлер трагікомедії "Джей Келлі" з Джорджем Клуні та Адамом Сендлером
Джеймс Бонд для зумерів: зірка «Людини-павука» претендує на роль агента 007
«Супермен» перевершив всю касу «Громовержців» у другий вікенд прокату
Перший погляд на Sci-Fi комедію «Бугонія» — «інопланетянку» Емму Стоун викрадає конспіролог
Хідео Кодзіма склав власний топ фільмів 2025-го — готика, гонконзький бойовик і володар «Оскара»
Знайомтесь, Варанг: перший постер «Аватар 3» розкрив зірку «Гри престолів» як лідерку клану Попелу
«Сімпсони» вбили одного з головних членів родини — глядачі розгублені, продюсер каже, що у серіалу «немає канону»
Джеймс Ганн назвав Бетмена «найбільшою проблемою DC» через нуарну сагу Метта Рівза
Pixar перезняла «Еліо», щоб прибрати квір-персонажа — режисера звільнили, а бюджет зріс удвічі
«Втік від теми і моралі»: Джеймс Кемерон «розніс» хітовий фільм Крістофера Нолана з сімома «Оскарами»
Енді Серкіс розповів про «Володар перснів: Полювання на Ґолума» — несподіваний, але атмосферний
«Він Людина зі Сталі, а не з балачок»: режисери «Супермена» висміяли самі себе в новому епізоді «Ріка і Морті»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати