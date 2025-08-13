"Пірати Карибського моря 6": Джонні Депп повторить роль Джека Горобця за однієї умови

Кіра Найтлі і Джонні Депп у фільмі "Пірати Карибського моря" / Disney

Продюсер франшизи “Пірати Карибського моря” розповів, що Джонні Депп готовий повернутися до співпраці з Disney і повторити роль Джека Горобця у новому фільмі франшизи. Однак для цього є одна і доволі проста умова — хороший сценарій.

“Якщо йому сподобається, як написана роль, я думаю, він би її зіграв», — каже Джеррі Брукхаймер, коментуючи слова про те, що Депп “відкритий” до повернення.

Звісно, заява неофіційна, але це неабияке зрушення. Disney розірвав співпрацю з Деппом у 2018 році після того, як Ембер Герд привселюдно звинуватила його в насиллі у статті Washington Post. Під час розгляду справи про наклеп у 2022 році Депп клявся, що не повернеться до співпраці зі студією “і за $300 млн”. Однак час і, можливо, правильний сценарій, схоже, можуть змінити це переконання.

Раніше Брукхаймер говорив, що нова частина “Піратів” стане перезавантаженням, однак Горобець буде присутнім в історії. Наразі сценарій пише Джефф Натансон, який замінив Крейга Мезіна та Теда Еліота. Остання версія, зі слів продюсера, має “дивовижний” третій акт і наближається до завершення.

Раніше також ходили чутки про жіночу версію “Піратів Карибського моря” з Марго Роббі в головній ролі. Але Брукхаймер не згадував її в останньому інтерв’ю.

Востаннє Депп грав Джека Горобця у фільмі “Помста Салазара” 2017 року. З того часу актор знявся у парів низькобюджетних стрічок, таких як “Річард говорить прощавай” і “В очікуванні варварів”, тоді як останній проєкт актора “Моді” показали на кінофестивалі в Сан-Себастьяні, але він, здається, не мав широкого світового прокату. Суди з Герд Деппу зрештою вдалось врегулювати, однак в нещодавньому інтерв’ю The Sunday Times актор із сумом називав себе “манекеном для краш-тестів руху MeToo”.

Франшиза “‎Пірати Карибського моря” загалом принесла Disney близько $4,5 млрд: перша частина серії “Прокляття Чорної Перлини” вийшла у 2003 році, і після того, як зібрала $653 млн лише в США, в компанії вирішили відзняти одразу два продовження методом “бек-ту-бек”. Новий фільм має стати шостим за ліком у серії.

Джерело: EW, Word of Real