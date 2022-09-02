В Естонії з’явиться власна «Дія» — Мінцифри допоможе з розробкою застосунку

Естонія — найбільш прогресивна у технологічному плані країна ЄС, а її система електронного урядування цілком заслужено вважається однією з найкращих у світі. І ось естонський уряд звернувся до українського з проханням допомогти запустити пілот застосунку на базі «Дії» до кінця 2022 року. Про підписання відповідного Меморандуму про співпрацю повідомляє Мінцифри.

Документ про співпрацю у сфері цифрових трансформацій підписали Мінцифри України та Міністерство економіки та зв’язку Естонії. Вже до кінця року естонці планують перший реліз власного застосунку на базі «Дії». Команда Мінцифри в межах співпраці поділиться з колегами кодом «Дії» та підходами до UX/UI дизайну.

У Мінцифри не приховують, що створювали відомство, надихаючись успішним досвідом Естонії, та впроваджували цифрові реформи, опираючись на естонський досвід. За останні 3 роки Україні вдалося провести масштабну цифровізацію держпослуг і тепер настав час Естонії переймати український досвід для створення державного застосунку з документами та послугами.

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«Естонія — перша країна, цифровий досвід якої детально вивчав ще до того, як став міністром. Під час поїздки в Естонію ми не тільки надихнулися рівнем цифровізації, але й потім реалізували найкращі практики в Україні. Наприклад, Трембіта. Завдяки якій всі реєстри обмінюються між собою даними, а українці можуть отримувати такі онлайн-послуги, як єМалятко» Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України

Окремо в Мінцифри наголошують, що в України та Естонії дуже схожа архітектура цифрової держави, що значно спрощує адаптацію та впровадження необхідних послуг та розробок. Очевидно, що співпраця буде взаємовигідною, тож чекаємо на подальшу цифровізацію держпослуг в Україні за прикладом Естонії.

Кілька днів тому вийшло велике оновлення «‎Дія», в якому з’явилися документи латиницею, пенсійне, відновлення послуг шерингу авто та сповіщень про штрафи за порушення ПДР.