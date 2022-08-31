Велике оновлення «‎Дія» — головні документи латиницею, пенсійне, відновлення послуг шерингу авто та сповіщень про штрафи за порушення ПДР

31 серпня Мінцифри досить раптово провело коротку онлайн-презентацію, присвячену запуску нових документів та послуг, які відсьогодні доступні у застосунку «‎Дія». Це перше велике оновлення застосунку з початку повномасштабної війни.

Загалом презентували чотири нові електронні документи та дві послуги, які проходити бета-тест протягом останнього місяця.

Які нові документи та послуги у застосунку «‎Дія» вже доступні українцям

пенсійні посвідчення

посвідки на постійне та тимчасове проживання

закордонний паспорт, водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрації ТЗ англійською мовою

шеринг авто

сповіщення про штрафи від патрульної поліції

Щоб всі вони з’явилися, застосунок потрібно оновити до актуальної версії (3.0.51.954). Напередодні застосунок «‎Дія» подолав черговий вагомий рубіж — станом на 23 серпня у застосунку налічувалося 18 млн активних користувачів. Згодом розробники обіцяють відновити сплату штрафів за фото та відеофіксацією.

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