Велике оновлення «‎Дія» — головні документи латиницею, пенсійне, відновлення послуг шерингу авто та сповіщень про штрафи за порушення ПДР

31 серпня Мінцифри досить раптово провело коротку онлайн-презентацію, присвячену запуску нових документів та послуг, які відсьогодні доступні у застосунку «Дія». Це перше велике оновлення застосунку з початку повномасштабної війни.
Загалом презентували чотири нові електронні документи та дві послуги, які проходити бета-тест протягом останнього місяця.
Які нові документи та послуги у застосунку «Дія» вже доступні українцям
- пенсійні посвідчення
- посвідки на постійне та тимчасове проживання
- закордонний паспорт, водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрації ТЗ англійською мовою
- шеринг авто
- сповіщення про штрафи від патрульної поліції
Щоб всі вони з’явилися, застосунок потрібно оновити до актуальної версії (3.0.51.954). Напередодні застосунок «Дія» подолав черговий вагомий рубіж — станом на 23 серпня у застосунку налічувалося 18 млн активних користувачів. Згодом розробники обіцяють відновити сплату штрафів за фото та відеофіксацією.
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- «Дія» — український електронний сервіс державних послуг. Для користувачів доступні портал та застосунок «Дія». На порталі можна отримати онлайн 70+ державних послуг, а в оновленому мобільному застосунку — доступ до 16 своїх цифрових документів та 25 послуг.
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