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Велике оновлення «‎Дія» — головні документи латиницею, пенсійне, відновлення послуг шерингу авто та сповіщень про штрафи за порушення ПДР

Велике оновлення «‎Дія» — головні документи латиницею, пенсійне, відновлення послуг шерингу авто та сповіщень про штрафи за порушення ПДР

31 серпня Мінцифри досить раптово провело коротку онлайн-презентацію, присвячену запуску нових документів та послуг, які відсьогодні доступні у застосунку «‎Дія». Це перше велике оновлення застосунку з початку повномасштабної війни.

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Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Велике оновлення «‎Дія» — головні документи латиницею, пенсійне, відновлення послуг шерингу авто та сповіщень про штрафи за порушення ПДР

Загалом презентували чотири нові електронні документи та дві послуги, які проходити бета-тест протягом останнього місяця.

Які нові документи та послуги у застосунку «‎Дія» вже доступні українцям

  • пенсійні посвідчення
  • посвідки на постійне та тимчасове проживання
  • закордонний паспорт, водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрації ТЗ англійською мовою
  • шеринг авто
  • сповіщення про штрафи від патрульної поліції

Щоб всі вони з’явилися, застосунок потрібно оновити до актуальної версії (3.0.51.954). Напередодні застосунок «‎Дія» подолав черговий вагомий рубіж — станом на 23 серпня у застосунку налічувалося 18 млн активних користувачів. Згодом розробники обіцяють відновити сплату штрафів за фото та відеофіксацією.

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Відео

  • «Дія» — український електронний сервіс державних послуг. Для користувачів доступні портал та застосунок «Дія». На порталі можна отримати онлайн 70+ державних послуг, а в оновленому мобільному застосунку — доступ до 16 своїх цифрових документів та 25 послуг.

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