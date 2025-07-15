Новини WTF 15.07.2025 comment views icon

В Індії обмежать кондиціонери температурою 20°C для економії електроенергії

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Катерина Даньшина

Авторка новин

В Індії обмежать кондиціонери температурою 20°C для економії електроенергії
Спекотний день у Нойді, Індія. Фото: Depositphotos

Міністр енергетики Індії Манохар Лал Хаттар анонсував нові правила для використання кондиціонерів, які передбачають, що кожен пристрій, який продається в країні, має містити термостат з обмеженням встановлення температури не нижче 20°C.

Нові правила, на думку уряду, призведуть до значної економії енергії в країні з населенням понад 1,4 мільярда людей і щорічним продажем кондиціонерів у розмірі 10-15 млн одиниць.

Поточні налаштування кондиціонерів в Індії дозволяють температуру до 17°C, тоді як кожен «вищий градус» нібито може зекономити «близько 6% електроенергії». Хаттар каже, що правило набуде чинності «найближчим часом», хоча і не розкрив точних термінів впровадження.

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Очевидно, реакція на пропозицію була неоднозначною: експерти з енергетики загалом оцінили цей крок, однак зазначають, що вимога до більшої енергоефективності пристроїв допомогла б більше.

«Спроба заощадити енергію — це добре, але водночас я сподіваюся, що уряд подбає про те, щоб люди не відчували забагато незручностей», — каже Вікрам Каннан, 37-річний вчитель, який живе у південному місті Ченнаї зі своєю дружиною та 4-річною донькою. «Іноді немає іншого вибору, окрім як встановити низьку температуру кондиціонера в таких містах, як наше, тому що там занадто спекотно та волого».

Влітку температура в деяких частинах країни може сягати 51°C, тож очевидно, що кондиціонери тут мають великий попит. Згідно з оцінкою дослідників Каліфорнійського університету в Берклі, на кімнатні кондиціонери припадало до чверті електроенергії, використаної в Індії у періоди найвищого споживання у 2024 році. Нові блоки пристроїв, додані між 2019 і 2024 роками, збільшили піковий попит в Індії на електроенергію приблизно на ту саму кількість, яка знадобиться для живлення Нью-Делі протягом року. Енергетичні потреби Індії також є ключовою причиною того, що вона вважається одним із найбільших джерел викидів газів, що нагрівають планету.

Інша проблема полягає в тому, що багато кондиціонерів, доступних в Індії, є настільки неефективними, що не дозволені для продажу в багатьох інших країнах.

«Хоча Індія імпортує більшість ключових компонентів для своїх кондиціонерів з Китаю, майже 80% кондиціонерів, які зараз продаються в Індії, будуть заборонені в Китаї», — каже Нікіт Абх’янкар, керівник Індійського центру енергетики та клімату в Каліфорнійському університеті в Берклі.

Альтернативи, які пропонують експерти з енергетики: забезпечення належної вентиляції в нових будівлях, поєднання кондиціонерів з іншими методами охолодження та використання інтелектуальних технологій для роботи кондиціонерів.

«Використання кондиціонерів значно зменшується, якщо користувачі також використовують стельові вентилятори, оскільки кімната охолоджується набагато швидше», — додає Абх’янкар.

Якщо нові обмеження або інші правила зрештою не запровадять, очікується, що в Індії до наступного року виникне дефіцит електроенергії.

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Джерело: AP News, TRT Global

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