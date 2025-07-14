Новини Пристрої 14.07.2025 comment views icon

Найбагатша людина Індії хоче перетворити кожен телевізор на ПК

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Найбагатша людина Індії хоче перетворити кожен телевізор на ПК
Індійський мільярдер Мукеш Амбані запустив хмарний сервіс, який може «перетворити» телевізор на ПК / Depositphotos, Jio

Індійський бізнесмен Мукеш Амбані, який торік влаштував одне з найрозкішніших весіль в історії для свого сина, оголосив про грандіозні плани — забезпечити, чи не усі домогосподарства Індії персональним комп’ютером. Яким чином? Просто модернізувавши наявні телевізори.

Днями телекомунікаційна компанія Амбані, який є найбагатшою людиною Індії й посідає 16-ту сходинку в рейтингу мільярдерів Bloomberg, оголосила про запуск JioPC — сервісу, що пропонує хмарний досвід роботи з ПК через наявні телеприставки Jio (вони постачаються безплатно в комплекті з послугою домашнього широкосмугового доступу в інтернет, або ж їх можна придбати окремо за $64).

JioPC вже доступний у безплатній пробній версії й через список очікування. Активувати його можна одразу після отримання запрошення, під’єднання миші та клавіатури, а також налаштування облікового запису. Користувачі одразу отримають попередньо встановлений LibreOffice, тоді як доступ для програм Microsoft Office можна оформити вже через доступний браузер.

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З мінусів — сервіс поки не підтримує периферії, на кшталт камери чи принтера, але у компанії Амбані під назвою Jio Platforms масштабні плани (принаймні на папері), які допоможуть суттєво збільшити базу користувачів, що вже налічує близько 488 млн.

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За даними директора з досліджень Counterpoint Таруна Патхака, наразі 70% індійських домогосподарств мають телевізор і лише 15% — володіють ПК. Тож у JioPC є великий потенціал, який доведеться ще підкріпити належним маркетингом та роз’ясненнями.

Урядові дані тим часом свідчать, що активна база користувачів платних телеприставок в Індії сягає майже 57 мільйонів. Хоча й традиційний ринок телебачення (DTH) скорочується, оскільки все більше споживачів переходять на інтернет-послуги. Станом на березень, активна база абонентів DTH скоротилася на 8% у річному обчисленні.

Щодо місцевого ринку ПК, то він фіксував зростання поставок на понад 8% у річному обчисленні, досягнувши 3,3 мільйона одиниць — сьомий поспіль квартал зростання, згідно з IDC. Хоча поширення ПК в Індії все ще лишається відносно низьким, якщо порівнювати з ринками США та Китаю, зважаючи на такі очевидні причини, як обмежений дохід та широке використання смартфонів як основних обчислювальних пристроїв.

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Джерело: TechCrunch, Jio

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