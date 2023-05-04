В Києві запрацювала ізраїльська система раннього оповіщення про повітряні загрози – вона видає сирени саме там, куди летять ракети

Кілька місяців тому ми розповідали, що Ізраїль розробляє для Києва покращену систему сповіщення про повітряні загрози. Така система могла б вираховувати, куди саме летять ракети чи дрони, та активувати сирену саме в тих районах, яким загрожує удар. Цього тижня в Києві вже почала працювати ізраїльська система раннього оповіщення про повітряні загрози. Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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Ізраїльська система здатна ідентифікувати різні типи ракет і передбачати потенційні місця влучання. Таким чином вона здатна звужувати прогнозовану зону небезпеки. Також вона вираховує час, який жителі мають на переміщення до укриття.

Євген Корнійчук висловив сподівання, що після доопрацювання таку систему запровадять і в інших великих українських містах. Він не назвав конкретні міста, проте зазначив, що мова йде про «6 міст із населенням понад мільйон жителів».

За словами посла, Ізраїль та Україна мають спільного ворога в обличчі Ірану, який постачає росії дрони-камікадзе.

Джерело: jpost