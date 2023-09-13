В monobank тепер можна дякувати донорам за їх внесок

Monobank з його механізмом банок став доволі популярним серед українських волонтерів, які проводять збори коштів на потреби ЗСУ та постраждалих від збройної агресії росії. Віднині банк дозволяє дякувати донорам за їхні внески. Про це розповів співзасновник monobank Олег Гороховський.

Щоб скористатись цією можливістю, слід виконати наступні дії:

Створити Банку Зайти в її налаштування Вставити посилання на подяку

За словами Олега Гороховського, в мережі вже з’являються перші приклади використання Подяки за донати.