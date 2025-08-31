В радикально оновленій No Man's Sky Voyagers можна покататись на комусь дивному

Ось такий коник / Reddit, No Man's Sky Voyagers, Hello Games

Масштабне доповнення No Man’s Sky Voyagers додало у гру контент та деякі зміни. Ці істоти на райській планеті можуть комусь щось нагадувати, але ми нічого такого не казали.

Наприкінці серпня No Man’s Sky отримала масштабне оновлення, настільки велике, що «гру довелося переробити» для інтеграції нових можливостей. Користувач Reddit UnderstandingDull174 опублікував кумедне відео одної з таких можливостей. Пост має назву “Я хотів показати, яка прекрасна ця планета, але потім побачив цих хлопців, лол”. Журналістка GamesRadar вельми дотепно сформулювала враження.

“Що за день видався – якби ви сказали мені, що я писатиму про істот у формі пеніса в No Man’s Sky у робочий час, я б, можливо, не повірила… але ось я тут”, — пише Анна Косельке.

Відео демонструє загадкових іншопланетян, про асоціації з виглядом яких краще не говорити у шляхетному товаристві. Гравець підходить до істоти, погладжує її, а потім сідає на неї верхи. Найсмішніший момент — пересування вершника на “коні”, котрий підстрибує та приземлюється, змінюючи довжину тіла. При цьому “транспортний засіб” ще й видає звуки.

Звичайно, коментатори влаштували з цього приводу справжнє свято. Наводити коментарі ми не будемо, але радимо почитати відповіді в оригіналі.

Що ж до оновлення Voyagers, воно підіймає версію No Man’s Sky до 6.0. Це величезний прогрес порівняно зі стартом гри у 2016 році. Від нестабільного релізу вона подолала довгий шлях до поточного різномаїття. Зокрема, з патчем у грі з’явився новий тип космічного корабля, “Корвет”, який можна розбудувати самому.

“Величезні кораблі з корпусами, крилами, шасі, кабінами, деталями двигунів, рушіями та іншим – скомпонованими за вашим власним унікальним науково-фантастичним дизайном. Ці кораблі мають справжні інтер’єри, медичні відсіки, спальні, військові кімнати, радари та телепорти”, — розповів керівник Hello Games Шон Мюррей.

У No Man’s Sky потенційно може бути понад 18 446 744 073 709 551 616 процедурно згенерованих планет. Ймовірно, у майбутньому хтось знайде на одній з них щось ще більш дивне.