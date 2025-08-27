Детектив, монастир і середньовічний COVID: деталі нового сюжетного DLC для Kingdom Come Deliverance 2

Kingdom Come Deliverance 2 / Warhorse

Kingdom Come Deliverance 2 розкрила третє сюжетне DLC — Богемія 15 століття зануриться в “середньовічний COVID-19” з елементами детективу і закритим монастирем.

Доповнення Mysteria Ecclesiae буде останнім великим сюжетним DLC для гри, після якого Warhorse Studios перемикнеться на нові проєкти. У центрі сюжету — розслідування, що відбуватиметься в стінах монастиря. Генрі знову влізає в епіцентр подій, тож йому доведеться з’ясувати, що стоїть за серією дивних подій серед братії та внутрішніх конфліктах.

Mysteria Ecclesiae робить акцент не лише на новому сюжеті, а й на атмосфері. Закритий простір монастиря відрізняється від відкритого світу основної гри за виключенням деяких місій. Тут менше простору для сутичок і більше уваги приділено діалогам, пошуку доказів і рішенням, які впливатимуть на розвиток подій. Епідемія накладає свої обмеження — нестача ресурсів, недовіра між ченцями, страх смерті й необхідність відрізняти правду від вигадок.

Як саме епідемія буде впливати на геймплей до кінця незрозуміло. Наразі прямо не підтверджено, чи зможе Генрі заразитися. Але, припускаємо, хвороба буде впливти на ігровий процес через механіки зараження (швидше за все NPC), лікування або моральні дилеми щодо інших персонажів. Точно відомо ось що: “середньовічний COVID-19” ускладнить життя і змусить відчути розпач навколо.

Саме цим DLC розробники завершать історію Kingdom Come Deliverance 2. Епідемія стане завершальною нотою в KCD2 після історії про ексцентричного художника з розписом щитів і відновлення кузні батька Генрі. Друге DLC вийде 9 вересня, а третє заплановано на зиму 2025 року.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

“Це не означає, що епоха Kingdom Come Deliverance назавжди завершена. Коли ми у 2014 році уявляли Kingdom Come Deliverance — те, що ми презентували на Kickstarter, якщо пам’ятаєш — то саме KCD2 і є тим, що ми тоді задумали. Це — втілення нашої мрії десятирічної давнини, тож тепер подивимось, що буде далі”, — кажуть розробники.

Для тих, хто вже завершив основну кампанію, DLC стане можливістю зануритися в іншу грань KCD2 — більш камерну та орієнтовану на історію. Після виходу цього DLC Kingdom Come Deliverance 2 ще отримає Legacy of the Forge — розширення, яке додасть механіку житла та господарства. Далі над різноманіттям будуть працювати моддери, наприклад, раніше в Kingdom Come: Deliverance 2 додали в хардкор та усі перки одночасно.

Але саме Mysteria Ecclesiae творці назвали фінальним сюжетним акордом, після якого студія готова рухатися далі. В інтерв’ю вони натякнули, що майбутні проєкти можуть перенести гравців у зовсім інші світи: від космосу до океанських глибин. Незмінним залишиться лише підхід з детально опрацьованими світами, а може знову будуть наймати “моральних” консультантів.

Джерело: PC GamesN