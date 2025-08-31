Новини Ігри 31.08.2025 comment views icon

Модер портував Morrowind в Elden Ring — раніше він створив карти Halo для Dark Souls

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Порт Morrowind в Elden Ring / YouTube, InfernoPlus

Відомий модер та ютубер InfernoPlus пояснив багатомісячну перерву у своїй діяльності — він створював The Elder Scrolls: Morrowind в Elden Ring.

Ентузіаст опублікував відео з результатом своєї роботи на цей час. Подекуди можна побачити фіолетові паралелограми замість відсутніх моделей, але, здається, більшість карти вже у грі, і справді йдеться про весь острів. Картою можна бігати, але наразі мод “позбавлений справжнього ігрового процесу”.

«Так, це справжній мод, який я створюю вже досить довго. Суть полягає в тому, що Morrowind працює на рушії Elden Ring. Цей проєкт ще не завершений, але я б заклався, що на цей час він майже наполовину готовий, хоча це може бути досить важко оцінити в проєкті такого масштабу», — каже InfernoPlus.

Карта світу практично завершена, і кожен регіон має власну погоду та освітлення. Однак освітлення ще не зовсім готове, а ефекти готові лише наполовину. Діалоги також частково працюють. Хоча всі діалоги є у грі, сценарні їхнього розвитку відсутні, тому кожен NPC показує кожну можливу тему. Модер також планує додати озвучання, але це станеться набагато пізніше.

Найстаріший фанатський мод Morrowind отримає найбільше оновлення за 22 роки

Спочатку модер планував використати рушій Dark Souls 1, але виявив, що той не може впоратися зі щільним ландшафтом Morrowind. Потім він спробував портувати цей проєкт на Dark Souls 3, де він ледве вклався в обмеження щодо світу. Перенесення моду в Elden Ring було набагато простішим, оскільки спільнота модифікацій для цієї гри значно просунулася за останні роки.«Ну й Elden Ring — просто набагато краща гра, ніж Dark Souls 3», — вважає InfernoPlus.

Раніше InfernoPlus додав культову зброю з Halo до Dark Souls: Remastered. Потім він привернув увагу випуском багатьох карт Halo для Dark Souls.

Джерела: GamesRadar, DSOG

