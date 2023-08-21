В Telegram масовий збій — Україну теж частково зачепило

Під вечір 21 серпня в роботі месенджера Telegram стався масовий збій. Про це свідчать дані сервісу downdetector.

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Найбільша кількість скарг на проблеми в роботі Telegram надходить від користувачів з України. Хоча збої також спостерігають мешканці Казахстану, Киргизстану, Грузії, Вірменії, Сербії та низки країн Європи.

Користувачі скаржаться на проблеми в роботі застосунку, як мобільного, так й настільного. Разом з тим спостерігаються проблеми із підключенням до мережі. В деяких випадках не відображаються групи та канали, а також контакти. Інколи, коли групи й канали відображаються, до них не можуть долучитись нові користувачі. Разом з тим у деяких користувачів з України Telegram працює в штатному режимі.

Сайт telegram.org відкривається, але не містить жодної інформації про причини збоїв у роботі або терміни відновлення нормальної роботи.