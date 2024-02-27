В Україні стартували продажі роутерів Acer Predator Connect W6, Predator Connect W6d та Vero Connect W6 зі швидкістю передачі до 7,8 Гбіт/с

Компанія Acer повідомила про початок продажу в Україні трьох нових моделей бездротових маршрутизаторів Connect, які розповсюджуються під брендами Acer Vero та Predator.

Нові роутери Acer Predator Connect W6 та Vero Connect W6 підтримують тридіапазонне (2,4 ГГц/5 ГГц/6 ГГц) з’єднання Wi-Fi 6E та забезпечують пропускну здатність до 7,8 Гбіт/с. Водночас модель Predator Connect W6d використовує двосмугову технологію Wi-Fi 6.

Маршрутизатори обладнані 4-ядерним процесором MediaTek A53 із частотою 2 ГГц, оперативною пам’яттю LPDDR обсягом 1 ГБ та накопичувачем місткістю 4 ГБ. До новинок можна під’єднати до чотирьох пристроїв. Зона покриття становить до 465 м2 у сітчастій мережі з двома mesh-пристроями та до 930 м2 у системі з чотирма mesh-пристроями.

Маршрутизатори Predator Connect W6 та Predator Connect W6d обладнані набором кольорових світлодіодних індикаторів, що відображають рівень сигналу. Це забезпечує більшу наочність та дозволяє відрегулювати положення антен для найбільш ефективного прийому та передавання сигналу. Acer Connect Vero W6m відрізняється мінімалістичним дизайном.

Для забезпечення безпеки моделі Predator мають вбудоване рішення Trend Micro Home Security Engine на весь термін експлуатації. Додатково наголошується, що Acer Connect Vero W6m став першим пристроєм, який пройшов перевірку на відповідність стандартам ЄС із кібербезпеки EN 303 645 (RED).

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Нові роутери Acer вже доступні в продажу в Україні за наступними цінами:

Predator Connect W6D (FF.G25EE.001) – від 7 399 грн.

Connect Vero W6m (FF.G2FTA.001) – від 9 999 грн.

Predator Connect W6 6E (FF.G22WW.001) – від 11 799 грн.

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