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В Україні стартують продажі серії ПК-комплектуючих ASUS ROG за культовим аніме Evangelion

В Україні стартують продажі серії ПК-комплектуючих ASUS ROG за культовим аніме Evangelion

Підрозділ ASUS Republic of Gamers (ROG) анонсував появу в Україні лінійки продуктів ROG x EVANGELION, створених у колаборації з культовим японським меха-аніме Evangelion. Серія ROG x EVANGELION включає материнську плату ROG Maximus, дві відеокарти ROG Strix GeForce RTX, кулер ROG Ryujin II 360 AIO та іншу продукцію ROG.

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Усі пристрої виділяються особливим ефектним зовнішнім оформленням і тематичними артами. Користувачі, що самостійно збирають свої ПК, зможуть створити систему з компонентами в кольоровій стилістиці флагманського меха EVA-01 та командного центру NERV.

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У продажу в Україні вже доступні відеокарти ROG STRIX GeForce RTX 3090 та 3080 EVA Edition, роутер ROG Rapture GT-AX6000 EVA Edition, контейнер для твердотільного накопичувача ROG Strix Arion EVA Edition. А незабаром очікуються ще материнська плата ROG MAXIMUS Z690 HERO EVA Edition, система рідинного охолодження ROG Ryujin II 360 ARGB EVA Edition, корпус ROG Strix Helios EVA Edition і БЖ ROG THOR 1000W Platinum II EVA Edition.

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Джерело: ASUS


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