В Україні запустять програму із безкоштовної заміни старих ламп розжарювання на енергоефективні LED-лампи – до 5 штук на одну особу

З січня в Україні розпочнеться програма із заміни неефективних ламп розжарювання на світлодіодні лампи.

Кожен повнолітній громадянин України зможе безплатно отримати до 5 світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання. Тим самим можна буди зробити свій внесок у допомогу енергетикам щодо балансування енергосистеми України. Про це заявила Перший віцепрем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко у прямому ефірі Національного телемарафону.

«Наразі, щоб знизити навантаження на енергетичну інфраструктуру, нам доводиться впроваджувати різні, в тому числі нетрадиційні, заходи з енергоефективності. Проста заміна старих лампочок на нові LED-лампи може зекономити країні у пікові години до 1,5 гігавата електроенергії. Це дуже суттєва економія. Для порівняння: заміна 50 млн LED-лампочок розвантажить роботу цілого реактору атомної електростанції», – зазначила Юлія Свириденко.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки України, заміна ламп буде відбуватись через компанію «Укрпошта». Планується, що механізм заміни буде максимально спрощено. Зацікавленим українцям буде достатньо попередньо залишити заявку, прийти у відділення «Укрпошти» та обміняти 5 ламп старого зразка на 5 нових світлодіодних ламп. Юлія Свириденко додала, що програма буде діяти достатньо довго, щоб всі охочі могли скористатися нею, проте не зазначила конкретних строків.

Програму із заміни 30 млн ламп профінансує Європейський Союз. Наразі український уряд працює над тим, щоб усі процедури з боку ЄС були завершені до кінця року, і вже у січні вдалося запустити програму.