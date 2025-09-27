banner
В Україні запустили перший промисловий накопичувач енергії власної розробки потужністю 10 МВт

В Україні запустили перший промисловий накопичувач енергії власної розробки потужністю 10 МВт
Kness створила сховища енергії / Kness

В Україні з’явився перший великий промисловий накопичувач енергії, створений вітчизняними інженерами. Його збудувала група компаній Kness, йдеться в повідомленні пресслужби групи.

Вони запустили одразу 8 парків установок для зберігання електроенергії. Загальний запас енергії там перевищує 100 МВт·год. Це об’єкти на півдні й у центрі країни. Один із них повністю зроблений за власною технологією компанії. Kness інвестувала у цей проєкт близько $40 млн. Це гроші власні, партнерські та банківські. Нагадаємо, раніше подібні проєкти запускала Tesla: Megapack у Бельгії потужністю 50 МВт та енергомісткістю 100 МВт⋅год, а також місткістю 196 МВт⋅год у Великій Британії. Тепер подібні рішення запроваджуються в Україні.

Усі згадані вище парки накопичувачів вже підключені до енергосистеми. Вони отримали офіційні дозволи й статус учасників ринку електроенергії. Починаючи з 1 жовтня, вони почнуть надавати важливі послуги для роботи енергосистеми: допомагатимуть підтримувати стабільну частоту та швидко її відновлювати, коли трапляються збої.

Більшість нових парків побудована на базі технологій китайської компанії HiTHIUM — одного з провідних світових виробників обладнання для зберігання енергії. Але є й гордість українських інженерів: один об’єкт потужністю понад 10 МВт розроблений і збудований повністю силами Kness. Команда створила це високотехнологічне рішення від прототипу до комплексної системи спеціально для ринку допоміжних послуг.

За словами директора з розвитку бізнесу Євгена Дідіченка, все почалося ще чотири роки тому. Команда розробки Kness експериментувала з різними технологіями, створювала архітектуру і конфігурацію майбутніх систем та моделювала їхню роботу на ринку. У результаті вдалося придумати, спроєктувати й виготовити власне рішення зі зберігання енергії.

Крім того, компанія зробила власну систему управління енергією (EMS). Вона дозволяє з єдиного інтерфейсу формувати торгові операції для накопичувачів і автоматично виконувати їх за заданими параметрами.

Зазначимо, у червні 2023 року Kness першою в Україні отримала ліцензію на діяльність зі зберігання енергії.

Запуск нових накопичувачів від Kness — це важливий крок для української енергосистеми. Умови війни змусили країну швидко шукати рішення для стабільності електромережі. Тепер завдяки таким системам Україна зможе швидше реагувати на пікові навантаження й аварійні ситуації, а також розвивати сучасну енергетику на власних технологіях.

Джерело: liga

