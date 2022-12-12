Tesla представила нове сховище Megapack ємністю 100 МВт⋅год – найбільше в континентальній Європі

Компанія Tesla представила новий гігантський проєкт Megapack у Бельгії, який наразі є найбільшим проєктом Megapack у континентальній Європі та одним із найбільших проєктів зі зберігання енергії на всьому континенті.

«У Лессіні, Бельгія, турбогенератор часів Другої світової війни постачав населенню енергію з 1950-х років. Щоб забезпечити більш чисте зберігання енергії та додати більше відновлюваної енергії до мережі, проєкт Deux-Acren встановив 40 блоків Tesla Megapack, що зробило його однією з найбільших систем зберігання в Європі», – йдеться у заяві щодо запуску нового сховища.

Нова акумуляторна система Lessines, яка використовує 40 блоків Tesla Megapack, має потужність 50 МВт та енергомісткість 100 МВт⋅год. Нещодавно компанія Tesla запустила проєкт місткістю 196 МВт⋅год у Великобританії.

Компанія Tesla підтвердила, що система з використанням її блоків Megapack буде використовуватися для послуг по переміщенню та стабілізації енергії.

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Рішення Tesla Megapack для зберігання енергії стало провідною акумуляторною системою для великих комунальних систем зберігання енергії. Воно дозволяє електроенергетичним компаніям краще використовувати відновлювані джерела енергії та стабілізувати мережу.

Tesla Energy, енергетичний підрозділ компанії, що впроваджує стаціонарні акумулятори та сонячну енергію, б’є квартальні рекорди прибутку один за одним. У минулому кварталі компанія розгорнула акумуляторів на 2,1 ГВт·год – в основному шляхом зростання мережі Megapack. Очікується, що невдовзі цей рекорд буде знову подолано. Зараз компанія випускає 42 блоки Megapack на тиждень.

Джерело: electrek