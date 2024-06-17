Новини Новини 17.06.2024 о 12:16 comment views icon

Вакансія на ITC.ua: автор новин

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ITC.UA

Редакція ITC.ua

Вакансія на ITC.ua: автор новин

Шукаємо в команду ITC.ua автора новин — людину, яка прагне робити контент для найбільшого українського сайту про технології з небайдужою та активною аудиторією і здатна писати про складні речі простою та зрозумілою мовою (це найголовніше і найважче в роботі). Якщо є те, в чому розбираєтеся краще за все (наприклад, ігри чи авто), це тільки плюс.

Ви наша людина, якщо:

  • маєте досвід написання текстів для IT-медіа або блогу (приклади матеріалів, які ми публікуємо, можна знайти на сайті);
  • стежите за новинами індустрії в Україні та світі;
  • цікавитеся темами IT та технологій, вмієте писати просто про складне;
  • маєте легке перо, не дружите з канцеляритом, зате у добрих стосунках із логікою та структурою.

Чим ви займатиметеся:

  • Моніторинг стрічки новин та пошук цікавих інформаційних приводів;
  • Написання та публікація новин для сайту (6-7 на день) — швидко, грамотно та по суті;
  • Можлива понаднормова робота — у дні великих презентацій (Apple, Google тощо).

Ваш ідеальний бекграунд:

  • Від 2-х років роботи журналістом у ділових, IT-медіа або інших медіа, чи ведення особистого/корпоративного блогу.
  • У вас є портфоліо якісних текстів, якими ви пишаєтесь.
  • Чудово знаєте українську мову, розумієте та можете адаптувати навіть прісний технічний текст з англійської.
  • Працюєте швидко та зосереджено.

Що ми пропонуємо штатним авторам:

  • Графік роботи: звичайний повний робочий день з понеділка по п’ятницю. Людей на часткову зайнятість ми не розглядаємо.
  • Ми платимо «по-білому», у тому числі сплачуємо податки за членів команди, відпустку — 24 календарні дні на рік, лікарняні.
  • Робота віддалена.
  • Цікаві та різноманітні завдання у команді з творчими людьми.
  • Зарплата — за результатами співбесіди. 
  • Важливо! Штатну роботу у нас не можна поєднувати з роботою десь ще чи фрилансом.

Резюме із прикладами текстів надсилайте за адресою: [email protected]


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