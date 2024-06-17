Вакансія на ITC.ua: автор новин

Шукаємо в команду ITC.ua автора новин — людину, яка прагне робити контент для найбільшого українського сайту про технології з небайдужою та активною аудиторією і здатна писати про складні речі простою та зрозумілою мовою (це найголовніше і найважче в роботі). Якщо є те, в чому розбираєтеся краще за все (наприклад, ігри чи авто), це тільки плюс.

Ви наша людина, якщо:

маєте досвід написання текстів для IT-медіа або блогу (приклади матеріалів, які ми публікуємо, можна знайти на сайті);

стежите за новинами індустрії в Україні та світі;

цікавитеся темами IT та технологій, вмієте писати просто про складне;

маєте легке перо, не дружите з канцеляритом, зате у добрих стосунках із логікою та структурою.

Чим ви займатиметеся:

Моніторинг стрічки новин та пошук цікавих інформаційних приводів;

Написання та публікація новин для сайту (6-7 на день) — швидко, грамотно та по суті;

Можлива понаднормова робота — у дні великих презентацій (Apple, Google тощо).

Ваш ідеальний бекграунд:

Від 2-х років роботи журналістом у ділових, IT-медіа або інших медіа, чи ведення особистого/корпоративного блогу.

У вас є портфоліо якісних текстів, якими ви пишаєтесь.

Чудово знаєте українську мову, розумієте та можете адаптувати навіть прісний технічний текст з англійської.

Працюєте швидко та зосереджено.

Що ми пропонуємо штатним авторам:

Графік роботи: звичайний повний робочий день з понеділка по п’ятницю. Людей на часткову зайнятість ми не розглядаємо.

Ми платимо «по-білому», у тому числі сплачуємо податки за членів команди, відпустку — 24 календарні дні на рік, лікарняні.

Робота — віддалена.

віддалена. Цікаві та різноманітні завдання у команді з творчими людьми.

Зарплата — за результатами співбесіди.

Важливо! Штатну роботу у нас не можна поєднувати з роботою десь ще чи фрилансом.

Резюме із прикладами текстів надсилайте за адресою: [email protected]