Valve відкрила Steam для ігор зі згенерованим ШІ вмістом. Єдиний виняток — ігри 18+ з постгенерацією

Вчора YouTube оновив політику в частині забороненого ШІ-контенту перелік доповнили реалістичні відео з померлими, побитими дітьми, а також жертвами злочинів та вбивств, а сьогодні Valve анонсувала зміни в правилах Steam щодо ігор із використанням генеративного ШІ — нові напрацювання, як повідомляється, дадуть змогу випустити переважну більшість таких ігор.

Ігри з ШІ-контентом в Steam: заборонити не можна дозволити

Valve поступово відкриває Steam для ігор, які використовують згенерований ШІ вміст — спершу вона відмовила у розміщенні деяким розробникам, чиї ігри містили згенеровані за допомогою нейромереж асети. Але вже згодом роз’яснила, що загалом не проти ігор, які використовують технології ШІ — за умови дотримання правил.

Новий підхід до випуску в Steam ігор з використанням ШІ

Після останніх кількох місяців вивчення цього питання та обговорення його з розробниками інструментів ШІ та творцями ігор компанія Ґейба Ньюелла міняє підхід до таких ігор.

На визначення нашого підходу до цих питань пішов деякий час, і нам шкода, що через це деяким розробникам було важче ухвалювати рішення щодо розробки своїх ігор. Проте, на нашу думку, поспіх із зайняттям позиції в таких складних питаннях не приніс би користі ані нашим гравцям, ані партнерам. Valve

По-перше, Valve оновлює опитування, яке проходять розробники, надсилаючи ігри на перевірку до Steam — тепер воно містить окремий розділ для розкриття інформації стосовно ШІ. У ньому автори мають описати, як ці технології використовуються для розробки гри, і до якої з двох загальних категорій вона належить:

Попередньо згенерований вміст — будь-який тип вмісту (графіка, код, звук тощо), згенерований ШІ під час розробки (до релізу). Розробники зобов’язуються (відповідно до Угоди про розповсюдження через Steam) не використовувати незаконний вміст або той, що порушує авторські права інших осіб. Також маркетингові матеріали мають відповідати вмісту гри. Valve зі свого боку перевірятиме дотримання цих вимог, і додатково проводитиме оцінку вмісту, не згенерованого ШІ.

Згенерований у реальному часі вміст — будь-який тип вмісту, створений ШІ вже після релізу гри. На додачу до правил, що застосовуватимуться до попередньо згенерованого вмісту, до цієї категорії є ще одна вимога: в опитуванні розробники мають розповісти про впроваджені в грі запобіжники, які гарантують, що штучний інтелект не генеруватиме незаконний вміст.

Valve використовувати ці дані під час перевірки гри перед випуском та позначатиме такі ігри —частина інформації про використання ШІ для прозорості та інформування виводитиметься прямо на сторінці гри в Steam.

По-друге, Steam впроваджує систему, яка дасть гравцям змогу в реальному часі скаржитися на незаконний вміст усередині ігор з генеративним ШІ. За потреби гравці зможуть поскаржитися безпосередньо через оверлей Steam

Єдиний виняток — сексуальний вміст лише для дорослих, згенерований штучним інтелектом після випуску гри. У Valve визнали, що наразі не готові випускати такі ігри в Steam, але не виключають таку можливість у майбутньому, якщо ситуація зміниться.

Ми й надалі вчитимемося на прикладах ігор, які розробники подають до Steam, слідкуватимемо за розвитком законодавчого регулювання ШІ та оновлюватимемо свої рішення відповідно до ситуації. Valve

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