Новини Софт 09.01.2024 о 16:42 comment views icon

YouTube оновив політику — заборонені ШІ-генеровані відео, які «‎реалістично імітують» померлих або побитих дітей, а також жертв злочинів і смертей

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Катерина Даньшина

Авторка новин

YouTube оновив політику — заборонені ШІ-генеровані відео, які «‎реалістично імітують» померлих або побитих дітей, а також жертв злочинів і смертей

Розділ виходить за підтримки Favbet Tech

YouTube змінив власні правила щодо переслідувань і кіберзалякування у відповідь на поширення ШІ-контенту про гучні кримінальні справи, який зображує людей з подальшим описом насилля. На деяких відео присутні реалістичні голоси дітей, а сім’ї жертв вже назвали такі ролики «‎жахливими».

Відтепер на відеоплатформі подібний контент заборонений — його описують із формулюванням: «‎такий, що реалістично імітує померлих або побитих дітей, а також жертв злочинів або смертельних подій».

За порушення передбачене попередження та вилучення контенту з каналу, а також тимчасове обмеження користувача у діях на платформі. Наприклад, за першого попередження користувач не зможе завантажувати відео протягом тижня, а за повторного, протягом 90 днів, штрафні санкції збільшать із можливістю повного видалення каналу.

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Раніше YouTube дозволив монетизувати відео з тверкингом та грудним вигодовуванням, а також оновив правила щодо використання ШІ на платформі — студії зможуть видаляти контент, який імітує голоси чи музику артистів, а автори тим часом будуть зобов’язані позначати контент, для створення якого використовувались генеративні технології.

Розділ виходить за підтримки Favbet Tech

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