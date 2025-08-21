Новини Наука та космос 21.08.2025 comment views icon

Вчені дізналися, яка фізична вправа найбільше покращує сон

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Depositphotos

Китайські дослідники з Харбінського університету спорту виявили, які фізичні вправи найкраще впливають на сон

За результатами масштабного аналізу 30 рандомізованих контрольованих досліджень науковці дійшли висновку, що регулярні високоінтенсивні заняття йогою більшою мірою пов’язані з покращенням сну, ніж ходьба, силові вправи, комбіновані вправи, аеробні вправи та традиційні китайські вправи, такі як цигун та тайцзі. Випробування у рамках дослідження проводились у понад 15 країнах за участю 2,5 тис. добровольців з порушеннями сну всіх вікових груп. 

Проаналізувавши дані, китайські науковці виявили, що інтенсивні заняття йогою протягом менше 30 хвилин двічі на тиждень є найкращим засобом від поганого сну. Після йоги найкращою вправою для покращення сну була ходьба, а після неї — силові вправи. Позитивні результати ставали помітними вже через 8-10 тижнів. 

Отримані результати дещо протирічать результатам масштабного аналізу, проведеного у 2023 році, який демонстрував, що аеробні вправи або вправи середньої інтенсивності тричі на тиждень є найбільш ефективним способом покращення якості сну у людей з порушеннями. Однак одне з досліджень, яке було включено у дослідження китайських науковців, свідчило, що йога значніше впливає на якість сну, ніж інші види вправ. 

При цьому заняття йогою можна віднести до аеробних або анаеробних вправ. Її інтенсивність може змінюватись в залежності від використовуваної техніки. Можливо, ці відмінності на практиці пояснюють різницю в результатах від дослідження до дослідження.

Результати останнього масштабного аналізу не надають точної відповіді, чому саме заняття йогою найкраще впливають на якість сну, однак існує кілька припущень. Зокрема, йога не тільки підвищує частоту серцевих скорочень, а також стимулює м’язи та регулює дихання.

Дослідження демонструють, що контроль над диханням може активувати парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за “відпочинок та травлення”. Деякі дослідження припускають, що йога регулює моделі активності мозкових хвиль, що може сприяти глибшому сну. 

“При інтерпретації результатів досліджень порушень сну слід виявляти обережність з огляду на обмежену кількість включених досліджень та унікальні характеристики популяції пацієнтів з порушеннями сну”, — попереджають автори дослідження з Харбінського університету. 

Результати дослідження опубліковані у журналі Sleep and Biological Rhythms

Джерело: ScienceAlert

