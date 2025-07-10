Вчені друкують ракові пухлини на 3D-принтері, щоб досліджувати онкологію

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Канадські дослідники з компанії Tissue Tinker при університеті Макгілла надрукували на 3D-принтері ракові пухлини у рамках дослідження онкологічних захворювань.

Проєкт Tissue Tinker був створений командою науковців з Інноваційного фонду Макгілла з метою вдосконалення протоколу випробувань препаратів для лікування онкології. Цю технологію можна налаштовувати, що спрощує оптимізацію лікування під конкретні потреби пацієнтів.

Ракові пухлини друкуються з біоматеріалу, який імітує людські тканини. Зокрема, дослідники можуть друкувати моделі тканин, створюючи здоровий зразок і той, що уражений раковими клітинами. Таким чином вони можуть досліджувати розвиток хвороби на практиці.

Можливості друку дозволяють створювати зразки надзвичайно малих розмірів, близько 300 мікрон. За словами одного з співзасновників Tissue Tinker Бенджаміна Рінглера, такі розміри оптимальні для досліджень, оскільки дозволяють спостерігати за конкретними властивостями ракових клітин. Зокрема, всередині пухлин є області з низьким вмісто кисню — гіпоксичні ядра, які простіше досліджувати на зразках малих розмірів.

До того ж науковці можуть вносити які завгодно зміни у надруковані тканини, що дозволяє зосередитись на конкретних областях онкологічних досліджень. Такий 3D-друк вимагає спеціального обладнання, конкретного якого, науковці, однак, не розкривають.

У 2020 році від раку померло 10 млн людей, а до 2040 року очікується збільшення числа смертей до 28,4 млн. Світові витрати на боротьбу з онкологічними захворюваннями у період з 2016 по 2020 рік досягли $24,5 млрд.

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«Найбільшою перешкодою на шляху до розробки ефективних протиракових препаратів є опора на застарілі методи випробувань, насамперед на тваринах і двовимірних клітинних культурах. Ці методи просто не відображають всю складність пухлин людини і не враховують безліч факторів, що впливають на зростання пухлини та її реакцію на лікування», — підкреслюють дослідники з Tissue Tinker.

Через це ймовірність неефективності препаратів залишається дуже високою. Понад 90% протиракових препаратів, що пройшли доклінічні випробування на тваринах, зазнають невдачі під час клінічних випробувань.

«Можливість створення індивідуальних видів пухлин дійсно дозволяє дослідникам отримувати глибоке та цілеспрямоване розуміння поведінки раку на мікрорівні. Оскільки умови тестування точніше імітують роботу людського організму, дослідники можуть краще оцінити та зрозуміти, чи працює їх препарат, ще до того, як він досягне стадії клінічних випробувань», — підкреслив Бенджамін Рінглер.

Джерело: tom’s Hardware