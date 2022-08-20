Вчені MIT виготовили натільні датчики без чипів та батарейок з можливістю бездротового зв’язку

Натільні датчики поширені повсюдно завдяки бездротовій технології, що дозволяє безперешкодно передавати інформацію про концентрацію глюкози, артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень або рівень активності людини з датчика на смартфон для подальшого аналізу.

Вчені Массачусетського технологічного інституту розробили новий тип датчика, який обмінюється даними та не містить вбудованих мікросхем або батарей. Їхня конструкція, що докладно описана у журналі Science, відкриває шлях до створення безчіпових бездротових датчиків.

Датчик є гнучкою напівпровідниковою плівкою, що прилягає до шкіри. Серцем датчика є надтонка високоякісна плівка нітриду галію, що відомий своїми п’єзоелектричними властивостями. Він може генерувати електричний сигнал у відповідь на механічну дію та вібрувати у відповідь на електричний імпульс.

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Дослідники виявили, що можуть використовувати двосторонні п’єзоелектричні властивості нітриду галію для створення одночасно датчиків та бездротового зв’язку.

Ця група раніше розробила техніку, що зветься віддаленою епітаксією, для швидкого вирощування та відділення ультратонких високоякісних напівпровідників від пластин, що вкриті графеном. У своєму новому дослідженні інженери використали ту ж техніку для відділення ультратонких монокристалічних плівок нітриду галію.

Більша частина бездротових датчиків сьогодні обмінюється даними за допомогою вбудованих чіпів Bluetooth, що живляться від невеликих батарейок. Ці чіпи та джерела живлення надто великі для створення датчиків наступного покоління – менших, тонших та гнучких.

Українські вчені та інженери також працюють над технологіями для охорони здоров’я.

Джерело: MIT