Вчені змогли збільшити потужність лазерів в 9 разів ─ це дозволить боротися з роями дронів

Вчені знайшли спосіб збільшити потужність лазерів у 9 разів без зниження якості променя. Цей прорив дозволить створювати лазерну зброю дальньої дії, здатну плавити цілі. Команда дослідників з Університету Південної Австралії, Університету Аделаїди та Єльського університету також стверджує, що потужні лазери можуть сприяти новим науковим відкриттям.

«Потужні волоконні лазери життєво важливі у виробництві та обороні, і їхня роль стає все більш актуальною з поширенням дешевих безпілотних літальних апаратів (дронів) на сучасних полях битв», ─ сказав д-р Лінь Нгуєн з Університету Південної Австралії.

Зазначається, що рій дешевих дронів може швидко виснажити ракетний ресурс, залишивши важливі об’єкти без захисту.

«Потужні волоконні лазери з їхньою надзвичайно низькою вартістю пострілу та високою швидкістю світла є єдиним реальним оборонним рішенням у довгостроковій перспективі», ─ заявляють дослідники.

Досі багаторежимні волоконні лазери були набагато потужнішими, ніж однорежимні версії, проте їх промені страждали від розсіювання. Це значно знижувало їх ефективність на великих відстанях. Завдяки новому дослідженню вдалося знайти рішення, що дозволяє обмежити розсіювання та створити високоякісний потужний промінь, який здатний завдати серйозної шкоди віддаленій цілі. Це дослідження фінансувалося ВПС США.

Військові у всьому світі все частіше використовують потужні лазери для протидії повітряним загрозам. Наприклад, в Ізраїлі створюють лазерну систему для знищення дронів, ракет та артилерійських снарядів.

Джерело: yahoo

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