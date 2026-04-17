Marvel's Wolverine має дату виходу, а вже навесні Insomniac обіцяє нові деталі / Insomniac

“Marvel’s Wolverine” виходить на PS5 15 вересня 2026 року, і Insomniac Games нарешті готова говорити більше. Студія оприлюднила коротке повідомлення в X:





“Більше новин надійдуть пізніше цієї весни! Додавайте у вішліст зараз!”

— без зайвих слів, але з чітким сигналом, що очікування добігає кінця.

Дату релізу Insomniac оголосила раніше цього року — і вже тоді обіцяла нові подробиці навесні 2026-го. Гра виходить ексклюзивно на PlayStation 5.

“Marvel’s Wolverine” розповідає про Логана у виконанні Ліама Макінтайра — мутанта, якому сотні років, і який розслідує власне минуле. Бойова система не пом’якшує характер персонажа: Росомаха відрубує кінцівки й залишає після себе справжню різню. Серед підтверджених персонажів — Містик і Омега Ред, а локації охоплюють вулиці Токіо та ліси Канади.





На вересневому State of Play 2025 Insomniac показала перші кадри геймплею — темна атмосфера, жорсткі бої та мутантська естетика, далека від дружнього супергеройського екшену. Старший менеджер спільноти студії Аарон Джейсон Еспіноза тоді уточнив, що частина “колег по діяльності” битиметься на боці Логана, тоді як інші — зокрема фракція Рівери — постійно переслідуватимуть героя.

Insomniac Games підходить до релізу після резонансного інциденту 2023 року — тоді хакери зламали сервери студії і злили скриншоти “Marvel’s Wolverine” разом з особистими даними співробітників, вимагаючи від 50 біткоїнів. Незважаючи на це, розробка тривала — і гра виходить у вересні, за два місяці до GTA 6.

Джерело: PlayStation Universe