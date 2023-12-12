Новини Софт 12.12.2023 о 12:39 comment views icon

Здирники зламали Insomniac Games, злили скріншоти Marvel’s Wolverine й влаштували аукціон з ціною від 50 біткойнів

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Вадим Карпусь

Автор новин

Студія Insomniac Games стала жертвою здирників, які зламали її системи та викрали конфіденційні дані. Оператор програми-вимагача Rhysida опублікував невелику порцію інформації як підтвердження успішності злому.

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Insomniac Games найбільш відома своїми двома відзначеними нагородами іграми Spider-Man. Наразі компанія розробляє гру за мотивами Marvel’s Wolverine. Зважаючи на все, при зламі систем студії здирники змогли отримати доступ до деяких матеріалів гри Marvel’s Wolverine. Вони опублікували анотований скріншот із гри разом із зображеннями, які, схоже, відносяться до інших персонажів Marvel і які можуть бути представлені у грі.

Вымогатели взломали Insomniac Games, слили скриншоты Marvel’s Wolverine и устроили аукцион с ценой от 50 биткойнов

Крім того, до набору доказів злому також включені скани паспортів, які, судячи з усього, належать співробітникам Insomniac Games, у тому числі, як мінімум, одному колишньому співробітнику, який зараз працює в Disney. Ще один особистий документ, судячи з усього, належить акторові озвучення Юрію Ловенталю, який озвучував Пітера Паркера в останній версії гри. Інші документи, надані як доказ злому, включають внутрішні електронні листи та підписані конфіденційні документи.

Група здирників Rhysida заявляє, що Insomniac Games має 7 днів до публікації повного комплекту. При цьому зловмисники запустили аукціон із метою продати ексклюзивні дані Insomniac Games. Стартова ціна лота складає 50 біткойнів, або трохи більше ніж $2 млн. Злодії заявляють, що продаж відбудеться лише в одні руки. Іншими словами, Insomniac Games доведеться взяти участь в аукціоні та заплатити викуп, щоб не допустити витоку даних.

Джерело: cyberdaily

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