Відео: 2 FPV-дрони 11 Бригади НГУ проти ЗРК С-350 «Вітязь» за $135 млн

Воїни 11 Бригади НГУ знищили російський ЗРК С-350 «Вітязь» за допомогою 2 FPV-дронів. Вартість лише однієї пускової установки цієї системи сягає від $135 млн. Це найдорожча знищена ціль FPV-дронами.

Повністю знищено пускову та уражено ще одну. Зазвичай російські агресори використовують цей комплекс для прикриття об’єктів у тимчасово окупованому Криму або в москві. Відео показав Сергій Стерненко.

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