Новини Military Tech 04.01.2024 о 13:35 comment views icon

Відео: на аеродромі під челябінськом згорів бомбардувальник Су-34

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Юрій Орос

Автор новин

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4 січня 2024 року на російському аеродромі «шаґол» (м. чєлябінск) згорів тактичний бомбардувальник Су-34.

Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії пкс зс рф, інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Причини займання літака уточнюються.

Комбо: Повітряні сили ЗСУ збили одразу три Су-34. Попередній схожий випадок назвали «Брянська різанина»

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