Відео: на аеродромі під челябінськом згорів бомбардувальник Су-34

4 січня 2024 року на російському аеродромі «шаґол» (м. чєлябінск) згорів тактичний бомбардувальник Су-34.

Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії пкс зс рф, інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Причини займання літака уточнюються.

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