В окупованому Криму знищено ЗРК С-400 «Тріумф» — відео ГУР

На відео потрапив момент знищення зенітної ракетної системи великого і середнього радіуса С-400, що знаходилася в окупованому росією Криму.

Красивим відео поділився офіційний телеграм-канал Головного управління розвідки МО України.

Згідно з їхньою інформацією, вибух стався 23 серпня близько 10 години ранку поблизу мису Тарханкут та села Оленівка.

Внаслідок «бавовни» знищено саму установку С-400 «Тріумф» та особовий склад. Це нове покоління російських зенітно-ракетних комплексів, їх відносно небагато, тому це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму.