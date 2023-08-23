Новини Новини 23.08.2023 о 13:44

В окупованому Криму знищено ЗРК С-400 «Тріумф» — відео ГУР

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Юрій Орос

Автор новин

На відео потрапив момент знищення зенітної ракетної системи великого і середнього радіуса С-400, що знаходилася в окупованому росією Криму.

Красивим відео поділився офіційний телеграм-канал Головного управління розвідки МО України.

Згідно з їхньою інформацією, вибух стався 23 серпня близько 10 години ранку поблизу мису Тарханкут та села Оленівка.

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Внаслідок «бавовни» знищено саму установку С-400 «Тріумф» та особовий склад. Це нове покоління російських зенітно-ракетних комплексів, їх відносно небагато, тому це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму.

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