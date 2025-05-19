Відтепер Coinbase — перша криптокомпанія, що потрапила до S&P 500

Найбільша криптоплатформа у США Coinbase стала першою криптовалютною компанією, яка була включена до індексу S&P 500. Це індекс фондового ринку, що відстежує результати діяльності 500 провідних компаній, акції яких котируються на фондових біржах США.

Це спричинить приток пасивних інвестицій в акції Coinbase, оскільки фонди, що відстежують індекс S&P 500, та ETF (біржові фонди), будуть зобов’язані додати ці цінні папери у свої портфелі.

Акції Coinbase зросли більш як на 31% за останні п’ять торгових сесій після оголошення. Це найсуттєвіший тижневий приріст компанії з листопада 2024 року.

З початку 2025 року акції компанії загалом зросли майже на 6% попри тривалу волатильність на крипторинку.

Але також у Coinbase є великі проблеми. По-перше, це порушення безпеки, яке призвело до втрати близько $400 млн. По-друге, компанія підтвердила, що американські регулятори проводять розслідування щодо даних деяких користувачів. Це спричинило падіння акцій Coinbase на 7,2%.

Минулого тижня акції інвестиційної компанії eToro дебютували на біржі Nasdaq. Нещодавно компанія стала публічною і тепер оцінюється приблизно в $4,2 млрд.