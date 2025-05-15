Акції eToro підскочили на 29% у перший же день торгів на Nasdaq

Акції інвестиційної компанії eToro зросли на 29% після дебюту на біржі Nasdaq. Нещодавно компанія стала публічною та оцінюється приблизно в $4,2 млрд.

eToro продала майже 6 мільйонів акцій в рамках первинного публічного розміщення акцій (IPO) по $52 і залучила близько $310 млн. Ціна закриття становила $67. Платформа для торгівлі акціями та криптовалютами стала першою компанією, яка відновила плани з виходу на біржу після того, як низка інших криптокомпаній, включно з Circle, відклали IPO через невизначеність на ринку.

Велику частину акцій eToro (ETOR) придбала компанія з управління інвестиціями Ark Invest: 140 тис. одиниць. Ark Invest також придбала 275 000 акцій стейкінг-фонду Solana ETF (SOLQ) компанії 3Iq вартістю трохи понад $5,3 млн, згідно з ціною закриття. Ark Invest додала акції eToro та Solana до свого Fintech Innovation ETF (ARKF), одного з трьох фондів, які фірма використовує для отримання доступу до криптовалютних та криптосуміжних компаній, таких як Coinbase (COIN) та Robinhood (HOOD).