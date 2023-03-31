Virgin Orbit звільняє 85% співробітників, щоб скоротити витрати – раніше їх відправили у «відпустку» без утримання

У заяві, поданому в Комісію з цінних паперів та бірж США (SEC), Virgin Orbit заявила, що звільняє 675 співробітників – близько 85% від загальної чисельності персоналу. Рішення було ухвалено після того, як компанії не вдалося отримати «значне фінансування» для подолання фінансових труднощів. Звільнення будуть здійснені у всіх підрозділах компанії та мають бути в основному завершені до 3 квітня.

Virgin Orbit заявила, що виплати звільненим співробітникам та інші витрати становитимуть близько $15 млн. За весь період своєї роботи компанія так і не принесла прибутку.

Virgin Orbit є самостійною дочірньою компанією Virgin Galactic – новина стосується лише її та немає відношення до материнської структури. Virgin Orbit запускає у космос невеликі супутники за допомогою своєї ракети LauncherOne повітряного базування, а Virgin Galactic використовує SpaceShipTwo для перевезення космічних туристів.

Нещодавно компанія призупинила свою діяльність у спробі виправити фінансові справи. Ситуація загострилася після невдалого запуску у лютому. Перший в історії запуск із Великої Британії довелося скасувати через фільтр вартістю менш ніж $100, при цьому було втрачено 9 супутників.

Virgin Orbit – публічна компанія. Новина про її крах зовсім не сподобалася ринку – акції впали більш ніж на 44%. Минулого року акції компанії оцінювалися у $7,59, а на момент закриття торгів у четвер коштували лише $0,34.

Джерело: BBC