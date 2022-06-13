Витяг про місце проживання в «Дії» за тиждень замовили понад 25 тисяч українців

6 червня на порталі сервісу державних послуг «Дія» з’явилася можливість отримати одну з найпопулярніших довідок серед українців — витяг про місце проживання. За перший тиждень доступності послуги нею скористалися понад 25 тисяч українців, повідомили розробники та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами Михайла Федорова, найбільше заявок надійшло від жителів з Київської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської та Донецької областей.

Електронний документ можна завантажити на сайті за 1 хвилину та зберегти у форматі PDF на телефон чи будь-який інший зручний носій, щоб мати завжди під рукою. Кожен електронний витяг має QR-код — за допомогою камери смартфона можна перевірити справжність документа.