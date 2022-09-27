Vodafone, «Київстар» та lifecell відновлюють зв’язок на Харківщині за допомогою терміналів Starlink

Українські компанії продовжують відновлювати свої послуги на визволених від окупантів територіях Харківської області. Цього разу мова піде про операторів мобільного зв’язку.

Як повідомляє компанія Vodafone, наразі вдалось відновити зв’язок у таких населених пунктах: Балаклія, Куп’янськ, Шевченкове, Вовчанськ, Волохів Яр, Великий Бурлук, Ізюм, Печеніги. Загалом на сьогодні працює 80% мережі Vodafone у Харківській області. Зазначається, що Команда Vodafone працює над збільшенням ємності мережі на Харківщині та запускає додаткові базові станції. Так, минулого тижня запрацювали додаткові об’єкти зв’язку в Ізюмі та Дергачах. В деяких населених пунктах інфраструктура була вщент зруйнована внаслідок бойових дій та мародерства окупантів. Для оперативного відновлення зв’язку інженери Vodafone активно використовують обладнання Starlink, яке виконує функцію транспортної мережі на час проведення аварійних робіт з відновлення звичайної транспортної мережі. В компанії організовані мобільні юніти з обладнанням Starlink, які можна швидко транспортувати й використовувати за потреби.

Оператор «Київстар» також повідомив про відновлення зв’язку у звільнених населених пунктах Харківської області. Послуги мобільного зв’язку від «Київстар» повернуто у 14 звільнених міст і селищ у Вовчанському, Ізюмському, Чугуївському та Балаклійському районах Харківщини. Так, з 13 по 23 вересня інженери компанії відновили роботу мережі мобільного зв’язку в населених пунктах Балаклія, Білий Колодязь, Борівське, Вишнева, Вовчанськ, Волохів Яр, Ізюм, Петрівське, Шевченкове, Чкаловське. 27 вересня до них додалися Приколотне, Козача Лопань та Безруки. «Київстар» також фіксує значне пошкодження обладнання. При відсутності електроенергії для підтримки роботи мережі інженери використовують стаціонарні й пересувні дизель-генератори. А там, де волоконно-оптична інфраструктура сильно пошкоджена, фахівці застосовують обладнання Starlink.

Оператор lifecell повідомив про відновлення пошкодженої інфраструктури. Наразі Балаклія, Шевченкове, Вовчанськ, Ізюм, Циркуни, Липці й навколишні села вже мають зв’язок оператора. В інших населених пунктах області триває ремонт обладнання компанії. Загалом за час окупації області російськими військами знищено і пошкоджено понад 110 базових станцій оператора, які забезпечували зв’язок. У Балаклії, Ізюмі й Шевченковому було значно пошкоджено мережу оператора, тому команда lifecell змогла відновити покриття завдяки супутниковим технологіям Starlink.