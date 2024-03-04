Vodafone отримає новий код мережі 75 місткістю 10 млн номерів ─ проєкт постанови НКРЗІ

Оператор зв’язку Vodafone звернувся до НКРЗІ із заявою про надання дозволу на користування ресурсом нумерації коду мережі мобільного зв’язку на території України.

У своїй заяві Vodafone вказав, що наразі він використовує коди мережі 50, 66, 95 та 99. Кожний з кодів має місткість 10 млн номерів. На цей час для перших трьох із зазначених кодів вже використано понад 80% номерного ресурсу. Для коду 99 цей показник становить понад 77%. Отже, в оператора виникла потреба в додатковому ресурсі нумерації, щоб забезпечувати «сталість функціонування мереж».

Схоже, що після розгляду заяви Vodafone Нацкомісія має намір надати оператору новий код мережі призначення 75. Про це свідчить проєкт постанови НКРЗІ. Відповідне засідання очікується 6 березня. Отже, тепер оператор зможе пропонувати своїм абонентам номери +380 75***. Місткість мережі для цього коду становить 10 млн номерів.

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