Нещодавно адвокат в’язня тюрми штату Нью-Джерсі, США, надіслав йому юридичні документи на флешці. Маленький нюанс — флешки заборонені, дозволені лише дискети.

Хорхе Луїс Альварадо розповів про ситуацію з носіями інформації у своїй в’язниці в PJP (“Проєкт тюремної журналістики”). Ситуація така: ув’язненим забороняється мати якісь накопичувачі, крім дискет, у кількості до 20 штук. Як можна зрозуміти, це не надто вдалий носій для сучасного документообігу. Але якщо ви думаєте, що юристи надсилають їм документи на дискетах — ви помиляєтеся. І це не єдина перешкода на шляху до ознайомлення з інформацією.

“Єдиний спосіб отримати доступ до флешок наших юристів — запитати дозвіл на ознайомлення з матеріалами у спеціальному, приватному розділі нашої юридичної бібліотеки. Але схвалення наших запитів на перегляд може зайняти кілька днів, а це дорогоцінний час, коли ви намагаєтеся подати апеляцію. Наша в’язниця сильно відстає від часу. У в’язниці штату Нью-Джерсі все як у 1985 році, де ми покладаємося на застарілі текстові процесори, електричні друкарські машинки та дискети, які у вільному світі зникають”, — пише Альварес.

Дискети — не той товар, котрий можна вільно придбати будь-де. Фактично, їхнє масове виробництво припинилося у 2011 році. Раніше ITC.ua писав про одного з останніх продавців дискет, а також про різні установі у світі, здебільшого державні та спеціалізовані, котрі все ще ними користуються. Хорхе Луїс пише, що йому доводиться “купувати їх у сторонніх постачальників” (певно, це ще складніше робити у в’язниці).

“Дискети також легко пошкоджуються. Після багатьох годин юридичної роботи ви можете миттєво втратити все. З цієї причини ми намагаємося робити резервні копії. І найголовніше, дискета має лише 1,44 МБ пам’яті. Одна юридична записка може легко зайняти пам’ять двох дискет”, — продовжує “журналіст”.

Безперечно, ув’язнені за злочини не обов’язково мають отримувати найсучасніше технічне забезпечення. Але у випадку з дискетами в тюрмі, застаріле обладнання з минулого століття суттєво заважає громадянам здійснювати їхні законні права. З використанням трохи новіших комп’ютерів та носіїв вони б могли багаторазово прискорити ознайомлення з документами та їхнє оформлення.