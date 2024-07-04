Японія — це не тільки ультрасучасні швидкісні поїзди та туалети з самоочищенням. Зворотна сторона прогресу полягала в тому, що нормативні акти країни зобов’язували держустанови користуватися гнучкими магнітними дисками, відомими як дискети. Схоже, японське Цифрове агентство нарешті поклало край цьому анахронізму.
В Японії скасували 1034 правила, які нав’язують використання дискет, включно з одним екологічним обмеженням, пов’язаним з переробленням транспортних засобів. Цифрове агентство було створене під час пандемії COVID-19. Тоді спроби розгорнути загальнонаціональне тестування та вакцинацію показали, що уряд Японії все ще використовує застарілу техніку та паперову документацію.
«Ми виграли війну з дискетами 28 червня!», — заявив міністр цифрових технологій Таро Коно, який після вступу на посаду у 2022 році активізував війну проти застарілих накопичувачів та пристроїв, таких як факси.
Ймовірно, у світі зараз є багато людей, які ніколи не користувалися дискетами та навіть не бачили їх наживо. Магнітні диски були досить популярні в 1970-х і 1990-х роках — вони використовувалися для передачі даних між комп’ютерами, не під’єднаними до мережі. Застаріла технологія почала занепадати приблизно два з половиною десятиліття тому, коли мережі, інтернет та флеш-накопичувачі стали популярнішими.
У 1998 році Apple стала однією з перших компаній, які рухалися до майбутнього без дискет, з випуском iMac G3 без флопі-привода. Внутрішні документи розповідають, що Intel мала намір позбутися дискет ще у 2001 році. Sony, яка займала близько 70% ринку 3,5” дискет, у 2010 році оголосила про припинення їхнього продажу.
Ми поговорили з останнім продавцем дискет. Ви здивуєтесь, але вони все ще мають попит
Джерело: Reuters
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