Вибух наднової V Sagittae можна буде спостерігати навіть вдень

Астрофізики з’ясували, що загадкова зоряна система V Sagittae, на відстані 10 тис. світлових років від Землі, може протягом найближчих років вибухнути надновою настільки яскравою, що її буде видно навіть вдень.

V Sagittae — це подвійна зоряна система, яка складається з масивної зірки та білого карлика. Вони обертаються одне навколо одного приблизно двічі на добу. Нове дослідження виявило, що білий карлик активно висмоктує матерію з зірки-компаньйона, утворюючи навколо величезний ореол газу. Накопичення речовини може призвести до потужного вибуху наднової, який можна буде побачити навіть вдень.

“V Sagittae — це незвичайна зоряна система, вона найяскравіша у своєму роді та спантеличує експертів з моменту відкриття у 1902 році. Наше дослідження показує, що така екстремальна яскравість обумовлена ​​тим, що білий карлик висмоктує життя зі своєї зірки-компаньйона, використовуючи акрековану матерію, щоб перетворити її на палаюче пекло. Цей процес настільки інтенсивний, що на поверхні білого карлика відбувається термоядерний вибух, який сяє, наче маяк у нічному небі.“, — зазначає член групи астрономів, дослідник з Саутгемптонського університету Філ Чарльз.

Білі карлики являють собою кінцеву стадію розвитку зірок з масою, близькою до сонячної. Сонце також завершуватиме власний життєвий цикл у вигляді остигаючого білого карлика приблизно через 5-6 млрд років, коли у надрах нашої зірки скінчиться водень.

Однак білі карлики, які знаходяться у парних системах з іншими зірками, отримують шанс закінчити власний цикл потужним вибухом наднової. Це відбувається, коли білий карлик перебуває достатньо близько від зірки-компаньйона, щоб почати висмоктувати з неї речовину за рахунок гравітації.

Оскільки ця речовина має власний момент імпульсу або обертання, вона не потрапляє безпосередньо на поверхню білого карлика, а утворює акреаційний диск. Речовина з акреаційного диску поступово падає на поверхню білого карлика. Матерія накопичується на поверхні білого карлика, поки той не перевищує так званої межі Чандрасекара у 1,4 сонячних маси. За цією межею білий карлик вибухає надновою. Зазвичай наднова класу типа Ia повністю знищує залишки мертвої зірки.

Група дослідників використала Дуже великий телескоп у чилійській пустелі Атакама, щоб дослідити агресивну природу білого карлика у зоряній системі V Sagittae. Спостереження продемонстрували, що навколо білого карлика та сусідньої з ним зірки існує величезне газове гало. Це велике газове гало, що охоплює всю систему, вказує на те, що білий карлик поглинає набагато більше матерії, ніж встигає засвоїти. З надлишків формується газове кільце, яке охоплює всю систему. Астрономи також переконались, що вже найближчим часом ситуація має отримати остаточний розв’язок у вигляді неймовірно потужного вибуху.

“Білий карлик не може поглинути всю масу, що передається його гарячою зіркою-близнюком, тому він створює це яскраве космічне кільце. Швидкість, з якою ця приречена зоряна система стрімко коливається, мабуть, через надзвичайну яскравість, — явна ознака її неминучого, бурхливого кінця”, — підсумовує член дослідницької групи Пасі Хакала з Університету Турку.

Іспанський науковець з Інституту астрофізики Канарських островів Пабло Родрігес-Хіль додає, що спалах нової у найближчі роки, ймовірно, буде видно неозброєним оком. Однак коли дві зірки зіткнуться одна з одною і вибухнуть, це буде настільки яскравий вибух наднової, що його можна буде побачити з Землі навіть вдень.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

