Астрономи відкрили джерело живлення гігантських зірок

Викид пилу масивної області зіркоутворення G336.018-00.827 у радіодіапазоні. Газ обертається і падає вздовж червоної та синьої стрілок/KyotoU/ Fernando Olguin

Група астрономів за допомогою телескопа ALMA у Чилі встановила, як утворюються масивні зірки, коли їхнє власне потужне випромінення мало б знищувати речовину, що надходить до них.

Астрономи виявили, що величезні космічні потоки газу діють як міжзоряні магістралі, переспрямовуючи матерію безпосередньо до молодих зірок. Зірки із масою, що перевищує сонячну щонайменше у 8 разів, класифікуються як масивні. Такі зірки формуються швидко, випускаючи потужний зірковий вітер та випромінювання. За звичайних умов ці сили мали б здувати речовину, не дозволяючи зіркам набувати гігантських розмірів. Однак щось слугує паливом для цих зірок, дозволяючи їм швидко набирати масу.

Вже тривалий час науковці сходяться на думці, що акреаційні диски з пилу та газу навколо зірок забезпечують необхідний матеріал для їхнього формування. Однак нове дослідження міжнародної групи вчених, що включає вчених з Кіотського та Токійського університетів, дає іншу відповідь.

“Наша робота, схоже, показує, що ці структури живляться стрімерами, які є потоками газу, що переносять речовину з відстаней, що перевищують тисячу астрономічних одиниць, по суті діючи як масивні газові магістралі”, — пояснює один з авторів дослідження Фернандо Ольгін.

Для перевірки цієї гіпотези астрономам необхідно було провести ретельне спостереження за областями утворення зірок. Між тим місця народження масивних зірок знаходяться далі, ніж зірки меншого розміру. Для спостереження астрономи використали Великий телескоп у чилійській пустелі Атакама, що складається з десятків антен, здатних реєструвати слабке випромінювання пилу та молекул у міліметровому діапазоні довжин хвиль.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Точність ALMA дозволила астрономам спостерігати, як молода зірка отримує речовину з двох окремих потоків. Один з цих потоків був безпосередньо пов’язаний з центральною областю зірки і демонстрував картину швидкості, що відповідає обертанню та, можливо, падінню. Це свідчить про те, що потік швидко переносить достатньо матеріалу, щоб протистояти зворотному зв’язку молодої зірки, формуючи щільну область навколо її ядра.

Дослідники очікували побачити пиловий диск або тор розміром у кілька сотен тис. астрономічних одиниць, однак не очікували, що спіральні рукави розташовуватимуться настільки близько до центрального джерела. Як зазначає Фернандо Ольгін, були виявлені стримери, які живили те, що на той час вважалось акреаційним диском. Однак подив науковців викликало те, що диску або взагалі не існує, або він надзвичайно малий.

Ці результати показують, що незалежно від наявності диска навколо центральної зірки, стримери можуть переносити великі обсяги газу для живлення областей зіркоутворення, навіть за наявності зворотного зв’язку від центральної зірки.

Команда планує розширити свої дослідження, вивчаючи інші регіони, щоб з’ясувати, чи це поширений тип акреції, що призводить до утворення масивних зірок. Вони також планують дослідити газ поблизу зірки, щоб визначити, чи можна підтвердити чи спростувати наявність невеликих дисків.

Результати дослідження опубліковані у журналі Science Advances

Джерело: SciTechDaily