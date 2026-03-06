banner
Новини Пристрої 06.03.2026 comment views icon

Вигоряння OLED-панелі за 2 роки: що сталося з монітором після 6500 годин роботи

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Вигоряння OLED-панелі за 2 роки: що сталося з монітором після 6500 годин роботи
Монітор MSI MPG 321URX / MSI

Монітори на базі технології OLED мають ряд переваг, але потенційних покупців та власників лякає один суттєвий недолік — ризик вигорання пік селів. Щоб перевірити, як таке вигорання виглядає на практиці після років роботи, канал Monitors Unboxed опублікував відео з оновленням свого експерименту з довготривалого тесту QD-OLED-монітора MSI MPG 321URX.


Минулого року на каналі вже виходив матеріал з оцінкою вигорання цього монітора після 15 місяців експлуатації. Тоді за результатами аналізу виникло припущення, що монітор втратить необхідну точність передачі кольорів десь через 2–3 роки роботи. Тепер настав час перевірити, як виглядає OLED панель вже після двох років активного використання. За цей час дисплей пропрацював понад 6500 годин у режимі, який спеціально створили максимально “важким” для OLED-матриці.

Що сталося з OLED панеллю після 2 років роботи

Тест проходив у найгіршому для OLED сценарії. Монітор використовували як основний робочий дисплей для комп’ютера з великою кількістю статичних елементів інтерфейсу. На екрані довго залишалися нерухомі вікна, використовувався світлий режим Windows, а також майже не застосовувалися типові налаштування OLED-захисту, наприклад, автоматичний сон екрана чи прихована панель задач.

Вигоряння OLED-панелі за 2 роки: що сталося з монітором після 6500 годин роботи

За два роки дисплей накопичив приблизно 6500 годин роботи при яскравості близько 200 ніт. У цей час монітор регулярно запускав стандартні цикли компенсації панелі, які передбачені системами захисту OLED.


Найпомітніші артефакти майже не змінилися порівняно з попередніми етапами тесту. Вертикальна лінія біля центру екрана помітна. Вона з’явилася через тривале використання двох вікон поруч — типовий сценарій роботи з браузером або документами.

Вигоряння OLED-панелі за 2 роки: що сталося з монітором після 6500 годин роботи

Інверсне вигорання внизу екрана також добре видно. Саме там постійно знаходиться панель задач Windows.

Вигоряння OLED-панелі за 2 роки: що сталося з монітором після 6500 годин роботи

Через 24 місяці тесту автори також помітили перші сліди вигорання у формі іконок на панелі задач. Поки що вони виглядають як ледь помітні тіні, а не чіткі контури значків.

Спецпроєкти
Топові QD-OLED і Mini‑LED монітори MSI для ігор, роботи та кіно у 2026 році
Високі стелі, панорамні види на Карпати та енергоефективність. Чим дивує нова черга котеджів Skogur

Команда Monitors Unboxed пояснює ефект нерівномірним старінням субпікселів. З часом різні ділянки екрана зношуються з різною швидкістю, особливо там, де довго відображаються однакові елементи.

Під час вимірювань також зафіксували дві невеликі зміни:

  • точка білого трохи змістилася
  • максимальна яскравість на повному екрані трохи знизилася порівняно з попередніми перевірками

Про монітор MSI MPG 321URX

MSI MPG 321URX — це 32-дюймовий 4K-монітор на базі панелі QD-OLED з частотою 240 Гц. Модель має набір функцій захисту OLED: автоматичні цикли компенсації, алгоритми догляду за пікселями та інші механізми, які повинні зменшувати ризик вигорання під час звичайного використання.

Важливо зазначити, що цей експеримент спеціально створений як “екстремальний” сценарій. У реальному житті більшість користувачів працює зі змішаним контентом — відео, іграми, різними програмами — де статичні елементи змінюються набагато частіше.

Вигоряння OLED-панелі за 2 роки: що сталося з монітором після 3000 годин роботи


Джерело: videocardz

Популярні новини

arrow left
arrow right
Apple представила 5K Studio Display XDR з mini-LED і 120 Гц за $3299
3D без окулярів: Samsung анонсує 6K-монітор з відстеженням очей
MSI представила монітор MPG 341CQR з п'ятишаровим Tandem OLED та субпікселями RGB Stripe — 360 Гц і 0,03 мс за $1100
Xiaomi представила 6 нових моніторів: від $70 і топова ігрова модель Mini LED G Pro 27Qi на 27 дюймів
Вийшов монітор MSI MAG 345CQRF E20: 3440×1440 та 200 Гц за $200
Вигоряння OLED-панелі за 2 роки: що сталося з монітором після 3000 годин роботи
У Кореї створили OLED-капелюх, який "пригнічує" випадіння волосся на 92%
Acer на CES 2026: ноутбуки Aspire AI, Swift AI, Predator і Nitro, монітори, 5G та електросамокат
Google оновив свою модель Gemini 3.1 Flash-Lite: що відомо
Ні, це не ШІ: авторитетний медичний журнал 25 років публікував вигадані випадки
BYD обігнала Tesla: у 2025 році у світі продали рекордні 20,5 млн електромобілів
Новий серіал від творців "Пітьми": HBO екранізує темні казки німецького психіатра 1845 року
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати