Вигоряння OLED-панелі за 2 роки: що сталося з монітором після 6500 годин роботи

Монітори на базі технології OLED мають ряд переваг, але потенційних покупців та власників лякає один суттєвий недолік — ризик вигорання пік селів. Щоб перевірити, як таке вигорання виглядає на практиці після років роботи, канал Monitors Unboxed опублікував відео з оновленням свого експерименту з довготривалого тесту QD-OLED-монітора MSI MPG 321URX.





Минулого року на каналі вже виходив матеріал з оцінкою вигорання цього монітора після 15 місяців експлуатації. Тоді за результатами аналізу виникло припущення, що монітор втратить необхідну точність передачі кольорів десь через 2–3 роки роботи. Тепер настав час перевірити, як виглядає OLED панель вже після двох років активного використання. За цей час дисплей пропрацював понад 6500 годин у режимі, який спеціально створили максимально “важким” для OLED-матриці.

Що сталося з OLED панеллю після 2 років роботи

Тест проходив у найгіршому для OLED сценарії. Монітор використовували як основний робочий дисплей для комп’ютера з великою кількістю статичних елементів інтерфейсу. На екрані довго залишалися нерухомі вікна, використовувався світлий режим Windows, а також майже не застосовувалися типові налаштування OLED-захисту, наприклад, автоматичний сон екрана чи прихована панель задач.

За два роки дисплей накопичив приблизно 6500 годин роботи при яскравості близько 200 ніт. У цей час монітор регулярно запускав стандартні цикли компенсації панелі, які передбачені системами захисту OLED.





Найпомітніші артефакти майже не змінилися порівняно з попередніми етапами тесту. Вертикальна лінія біля центру екрана помітна. Вона з’явилася через тривале використання двох вікон поруч — типовий сценарій роботи з браузером або документами.

Інверсне вигорання внизу екрана також добре видно. Саме там постійно знаходиться панель задач Windows.

Через 24 місяці тесту автори також помітили перші сліди вигорання у формі іконок на панелі задач. Поки що вони виглядають як ледь помітні тіні, а не чіткі контури значків.

Команда Monitors Unboxed пояснює ефект нерівномірним старінням субпікселів. З часом різні ділянки екрана зношуються з різною швидкістю, особливо там, де довго відображаються однакові елементи.

Під час вимірювань також зафіксували дві невеликі зміни:

точка білого трохи змістилася

максимальна яскравість на повному екрані трохи знизилася порівняно з попередніми перевірками

Про монітор MSI MPG 321URX

MSI MPG 321URX — це 32-дюймовий 4K-монітор на базі панелі QD-OLED з частотою 240 Гц. Модель має набір функцій захисту OLED: автоматичні цикли компенсації, алгоритми догляду за пікселями та інші механізми, які повинні зменшувати ризик вигорання під час звичайного використання.

Важливо зазначити, що цей експеримент спеціально створений як “екстремальний” сценарій. У реальному житті більшість користувачів працює зі змішаним контентом — відео, іграми, різними програмами — де статичні елементи змінюються набагато частіше.





