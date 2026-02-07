Вигоряння OLED-панелі за 2 роки: що сталося з монітором після 3000 годин роботи

OLED-монітор у грі / YouTube Optimum

Відомий відеооглядач Optimum опублікував звіт про стан свого OLED-монітора LG після довгострокового використання — понад 3000 годин активної щоденної роботи. Результати виявилися обнадійливими: вигоряння є, але воно мінімальне й у реальній роботі майже непомітне.





На відміну від лабораторних тестів із штучними сценаріями навантаження, Optimum використав монітор у звичайних умовах протягом майже двох років. Йдеться про 32-дюймовий двохрежимний OLED-монітор LG з усіма штатними функціями захисту OLED, які залишилися увімкненими з налаштуваннями за замовчуванням.

Монітор працював із високою яскравістю — у межах 80-100%. Основні сценарії використання включали три програми з великою кількістю статичних елементів інтерфейсу: Fusion 360, DaVinci Resolve та Overwatch 2 (нині просто Overwatch). Саме статичний інтерфейс користувача традиційно вважають головним ризиком для OLED-панелей.

Після 3000 годин роботи автор провів перевірку панелі за допомогою однорідних сірих і кольорових тестових екранів. У результаті він виявив слабке вигоряння лише в кількох зонах. Найпомітніший слід розташований у нижньому лівому куті та точно збігається з інтерфейсом шкали здоров’я в Overwatch. Другий ледь помітний артефакт видно тільки на синьому тлі — він відповідає рамці картки гравця.





Ці зміни настільки незначні, що їх складно помітити без уважного огляду. За словами Optimum, у повсякденній роботі вигоряння не видно взагалі, а для фото довелося спеціально підсилювати контраст, щоб пошкодження стали помітними для людського ока. Ці результати підтверджують попередні результати тестування OLED-монітора в рамках 15-місячного експериментe.

За оцінками автора, за два роки він провів у Overwatch близько 400 годин — у середньому приблизно 30 хвилин на день. Він зазначає, що триваліша щоденна гра в одну й ту саму гру може призвести до помітнішого вигоряння, особливо через статичні HUD-елементи.

Optimum також поділився порадами щодо зниження ризику вигоряння: використання темного режиму в програмах і приховування панелі завдань. Водночас він визнає, що прихована панель завдань підходить не всім, адже може шкодити продуктивності, якщо користувач активно працює з багатьма програмами.

Джерело: videocardz