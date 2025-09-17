Вийшов Garmin Bounce 2: дитячий смартгодинник з AMOLED-дисплеєм і підтримкою дзвінків за $300

Garmin Bounce 2

Garmin представила дитячий смартгодинник Garmin Bounce 2, який вимагає вдвічі більшу плату за функціональність, майже як в попередника.

Garmin Bounce вперше був представлений у 2022 році, як альтернатива смартфону для дітей з опціями відстеження та зв’язку з LTE. Друге покоління додає новий дизайн й підтримку двосторонніх розмов, однак видається, що цих оновлень замало, аби виправдати зростання ціни майже удвічі.

Оригінальний Bounce мав квадратний дизайн та РК-екран, тоді як новий Bounce 2 представлений в круглому форматі з яскравішим 1,2-дюймовим AMOLED-дисплеєм.

Текстові повідомлення все ще доступні, але додались голосові — з функцією транскрибування і читання вголос. Також діти можуть скористатися голосовими командами, щоб подзвонити батькам, запустити таймер і подібне.

Bounce 2 відстежує місцезнаходження в режимі реального часу через додаток Garmin Jr. і все ще дозволяє батькам отримувати сповіщення, коли діти залишають визначену зону, використовуючи тимчасове геозонування.

Час роботи від батареї залишається незмінним – до 2-х днів між зарядками (хоча нова функція, яка дозволяє завантажувати та слухати пісні з Amazon Music, може скоротити цей час).

Bounce 2 доступний у трьох кольорах: світло-фіолетовому, темному сірому та бірюзовому. Вартість стартує від $299 (Bounce коштував $149), але доведеться доплатити за підключення LTE $9,99/місяць або $99,99/рік з одним із тарифних планів Garmin Kids Smartwatch.

Джерело: The Verge