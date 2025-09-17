Новини Пристрої 17.09.2025 comment views icon

Вийшов Garmin Bounce 2: дитячий смартгодинник з AMOLED-дисплеєм і підтримкою дзвінків за $300

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Garmin Bounce 2
Garmin Bounce 2

Garmin представила дитячий смартгодинник Garmin Bounce 2, який вимагає вдвічі більшу плату за функціональність, майже як в попередника.

Garmin Bounce вперше був представлений у 2022 році, як альтернатива смартфону для дітей з опціями відстеження та зв’язку з LTE. Друге покоління додає новий дизайн й підтримку двосторонніх розмов, однак видається, що цих оновлень замало, аби виправдати зростання ціни майже удвічі.

Garmin Bounce 2
Garmin Bounce 2

Оригінальний Bounce мав квадратний дизайн та РК-екран, тоді як новий Bounce 2 представлений в круглому форматі з яскравішим 1,2-дюймовим AMOLED-дисплеєм.

Текстові повідомлення все ще доступні, але додались голосові — з функцією транскрибування і читання вголос. Також діти можуть скористатися голосовими командами, щоб подзвонити батькам, запустити таймер і подібне.

Bounce 2 відстежує місцезнаходження в режимі реального часу через додаток Garmin Jr. і все ще дозволяє батькам отримувати сповіщення, коли діти залишають визначену зону, використовуючи тимчасове геозонування.

Garmin Bounce 2
Garmin Bounce 2

Час роботи від батареї залишається незмінним – до 2-х днів між зарядками (хоча нова функція, яка дозволяє завантажувати та слухати пісні з Amazon Music, може скоротити цей час).

Bounce 2 доступний у трьох кольорах: світло-фіолетовому, темному сірому та бірюзовому. Вартість стартує від $299 (Bounce коштував $149), але доведеться доплатити за підключення LTE $9,99/місяць або $99,99/рік з одним із тарифних планів Garmin Kids Smartwatch.

Apple, доганяй: Garmin випустила годинник Fenix ​​8 Pro з LTE, супутниковим зв’язком та AMOLED або microLED дисплеєм

Спецпроєкти
BankPay від Portmone: як в Україні працює концепція відкритого банку
Від телевізорів до пилососів: огляд техніки бренду Tesla, який робить ставку на доступність і надійність

Джерело: The Verge

Популярні новини

arrow left
arrow right
Apple, доганяй: Garmin випустила годинник Fenix ​​8 Pro з LTE, супутниковим зв'язком та AMOLED або microLED дисплеєм
Google представила Pixel Watch 4 із ШІ-тренером та Pixel Buds 2a з ANC
Нові витоки Google Pixel Watch 4: смартгодинник за $349 отримає ШІ Gemini, ЕКГ та кращу автономність
Nothing представила годинник CMF Watch 3 Pro — ChatGPT та 13 днів автономності за $99
Багато нових зображень Google Pixel 10, Watch 4 і Buds 2a — не лише сірі
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 та Watch8 вже в Україні: смартфони коштують від 42 тис. грн, годинники стартують з 15 тис.
Apple позивається до співробітника з прізвищем Ші через передавання секретів годинників Oppo
Годинники Garmin отримають функцію, яка є в Apple та Samsung багато років, — інсайдери та дослідження коду
Зустрічайте, Apple Watch Ultra 3: супутниковий зв'язок, більший екран і до 42 годин автономної роботи за $799
Team Cherry забула курсор миші у катсцені Hollow Knight: Silksong
Looking Glass представляє гололюмінесцентні дисплеї HLD: об’ємне зображення без відстеження погляду від $1500
Тестуємо ультратонкий кевларовий чохол Benks ArmorAir для iPhone. Як він показав себе після кількох тижнів використання?
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати