Apple, доганяй: Garmin випустила годинник Fenix ​​8 Pro з LTE, супутниковим зв'язком та AMOLED або microLED дисплеєм

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Fenix ​​8 Pro / Garmin

Здається, Garmin не тільки догнала, але й перегнала Apple, коли запровадила у Fenix ​​8 Pro супутниковий зв’язок разом з LTE. Можна обрати між AMOLED та MicroLED екраном.

Нещодавно Google випустила Pixel Watch 4, перший розумний годинник із супутниковим ми повідомленнями, чим запустила змагання серед виробників. З Fenix ​​8 Pro Garmin одним кроком надолужила обидві можливості, котрих бракувало годинникам компанії.

Головним нововведенням безперечно є LTE — можливість, котра “відриває” годинники Garmin від сторонніх пристроїв у використанні. Функція сповіщення про місцеперебування LiveTrack працює через LTE, годинник отримуватиме прогнози погоди, теж без допомоги телефона. Для надсилання повідомлень потрібний застосунок Garmin Messenger на годиннику та підписка через Garmin, а не в мобільного оператора. Годинник здатний використовує мережу LTE-M з низьким енергоспоживанням, актуальну у США.

Супутниковий зв’язок працюватиме коли годинник знаходиться поза зоною покриття стільникових операторів, через inReach від Garmin. За роки вона вдосконалилася та дозволяє надсилати не лише короткі текстові, але й голосові повідомлення на два боки. компанія співпрацює з Google, щоб забезпечити функцію супутникового виклику SOS.

Garmin Fenix ​​8 Pro має версію з microLED-дисплеєм, яку можна вважати проривом після OLED. За допомогою понад 400 000 окремих світлодіодів microLED-дисплей забезпечує яскравість до 4500 ніт – це багато, порівняно з Pixel Watch 4 та Apple Watch Ultra 2, котрі вже сягають 3000 ніт.

Когось може розчарувати час роботи: годинник microLED, доступний лише у розмірі 51 мм, може працювати до 4 днів з увімкненим Always-On Display (AOD). Для порівняння, OLED-версія Fenix ​​8 Pro, з розмірами 47 мм та 51 мм, працює до 15 днів з увімкненим AOD. Також годинник не має сонячної батареї, як деякі моделі компанії.

В іншому модель Fenix ​​8 Pro має практично той самий вигляд та характеристики, що й звичайний Fenix ​​8. Наявне розширене відстеження здоров’я та тренувань, а також система офлайн-навігації, тактильний зворотний зв’язок, індуктивні кнопки, вбудований динамік та мікрофон тощо. Garmin Fenix ​​8 Pro коштує $1200 за 47 мм версію та $1300 доларів за 51 мм. Однак за версію microLED компанія просить $2000.

Джерела: Garmin, GSMArena

