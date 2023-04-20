Вийшов новий трейлер фільму Fast X / «Форсаж X», у якому Данте (Джейсон Момоа) підриває Ватикан

Кінокомпанія Universal Pictures підготувала другий трейлер майбутнього фільму Fast X / «Форсаж X», в якому демонструються чергові вражаючі трюки на автомобілях та руйнування. На цей раз головний антагоніст у виконанні Джейсона Момоа має намір знищити весь Ватикан, аби завдати шкоди Дому.

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У десятому фільмі популярної кінофраншизи «Форсаж» сім’ю Торетто наздоганяє спадщина минулого – подій фільму 2011 року «Форсаж 5». Тоді Дім та його команда розібралися з бразильським наркобароном Ернаном Рейєсом та обезголовили його імперію. Тепер син Рейєса Данте (Джейсон Момоа) має намір помститися за батька. Він розробляв план помсти протягом 12 років і тепер має намір змусити Дома заплатити найвищу ціну. У фільмі «Форсаж X» у Дома з’являться нові союзники та спливуть старі вороги.

Разом зі звичайною командою, що включає Ремсі (Наталі Еммануель), Мію (Джордана Брюстер), Хана (Санг Канг), Романа (Тайріз Гібсон) і Теджа (Лудакріс), у «Форсаж X» також повертаються деякі попередні персонажі цього серіалу, такі як Сайфер (Шарліз Терон), Куїні (Хелен Міррен) та Маленький Ніхто (Скотт Іствуд). У фільмі з’являться деякі нові персонажі, такі як Данте (Джейсон Момоа), Тесс (Брі Ларсон), Бадді (Майкл Рукер) і персонаж у виконанні Рити Морено. Сценарій до фільму написав Джастін Лін, а режисером виступив Луї Летер’є («Ілюзія обману», «Неймовірний Халк»).

Світова прем’єра фільму «Форсаж X» запланована на 19 травня, старт показу в Україні відбудеться 17 травня.