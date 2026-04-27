banner
Новини Кіно 27.04.2026

"Майкл" стартував з рекордом для музичних байопіків

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Кадр з фільму "Майкл"

Новий байопік “Майкл” / Michael, присвячений життю Майкла Джексона, гучно зайшов у прокат і вже в перший вікенд показав результат, який перевершив очікування. Фільм дебютував 24 квітня та за три дні зібрав близько $97 млн у США, що дозволило йому очолити бокс-офіс і встановити рекорд серед музичних біографій.


Картина режисера Антуан Фукуа охоплює період від виступів у Jackson 5 до епохи альбому Bad наприкінці 1980-х. У центрі сюжету — історія кар’єри “короля попмузики”, без акценту на скандальних звинуваченнях. Головну роль виконав Джаафар Джексон, племінник артиста. Також у фільмі знялися Колман Домінго, Ніа Лонг, Майлз Теллер, Кендрік Семпсон та Майк Маєрс.

З таким стартом “Майкл” обійшов попередній рекорд музичних байопіків — $60,2 млн у “Просто із Комптона” — і одразу змістив із першого місця “Супер Маріо Галактика в кіно“, який тримався на вершині три тижні поспіль і став найкасовішим фільмом 2026 року у світі.

Бюджет стрічки перевищує $165 млн. Це більше, ніж у низки проєктів Marvel Cinematic Universe, включно з “Шан-Чі та легенда десяти кілець” та “Людина-павук: Далеко від дому”. Водночас студія Lionsgate традиційно частково покриває витрати міжнародними передпродажами, що знижує планку окупності.


Поки критики поставили стрічці лише 38% на Rotten Tomatoes, глядачі реагують значно тепліше: 97% у Popcornmeter і оцінка A- від CinemaScore. Такий розрив часто означає сильне “сарафанне радіо” і довший прокат.

Аналітики вже порівнюють старт нової стрічки з іншим музичним проєктом — “Богемна рапсодія”, який почав з $51,1 млн, а згодом зібрав $910,8 млн у світі. Якщо динаміка повториться, “Майкл” може стати першим байопіком з касою понад $1 млрд.

Водночас утримати лідерство буде непросто: вже на другому тижні в прокат виходить “Диявол носить Прада 2“. На цьому фоні “Майкл” навряд чи повторить тритижневу серію лідерства, як це зробив “Супер Маріо Галактика в кіно”.

Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
Інші фільми в топі демонструють помірні падіння: “Супер Маріо Галактика в кіно” (-42%), “Проєкт «Аве Марія»”, “Мумія Лі Кроніна” (-58%) і “Любить не любить” (-46%). Це показує, що ринок загалом активний, а “Майкл” просто задає темп.

Фільм “Майкл” стартував як один із найсильніших байопіків за останні роки: великі збори, сильна реакція аудиторії та потенціал довгого прокату. Якщо інтерес не просідатиме, фільм може претендувати на рекорд не лише в жанрі, а й у глобальному бокс-офісі.

Рецензія на фільм “Майкл” / Michael

Джерело: screenrant

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Проєкт Аве Марія" заробив $140 млн у перший вікенд: найбільший старт року та в історії Amazon
“Майкл” за касовими зборами обходить “Проєкт Аве Марія” та “Крик 7”
На прем'єрі байопіку "Майкл" у Голлівуді з'явився син Короля поп-музики
ТОП 5 травня: що варто подивитися на Apple TV наступного місяця
"Крик 7" побив 20-річний рекорд франшизи із касою в майже $100 млн на старті
"Сузір'я великого пса" ("Собачі зірки"): вийшов трейлер постапокаліптичної драми Рідлі Скотта
Джейсон Стейтем повертається з бойовиком "Заколот" / Mutiny: перший трейлер
Стівен Кінг назвав найкращу фразу у фільмі 2026 року "на цей час": вона звучить у хорорі Netflix
"Крик 7" став найкасовішим фільмом франшизи
"Супер Маріо Галактика в кіно" втер носа критикам: $34,5 млн, 91% від глядачів та новий рекорд
Великий трейлер до фільму "Вуличний боєць" / "Street Fighter": Джейсон Момоа, Роман Рейнс і ностальгія 90-х
Демі Мур приєднається до Шарліз Терон і Джулії Гарнер у кулінарному трилері Tyrant
Зірка "Дивні дива" + "оскарівський" режисер: Netflix екранізує роман Міллі Боббі Браун
Ван Піс (One Piece) отримав назву 3-го сезону та анімаційний спешл від Lego на Netflix
Marvel перезапускає "Люди Ікс": сценарій від авторів хітового серіалу Netflix з 98% на Rotten Tomatoes
Scooby-Doo: Origins: Netflix розпочав зйомки live-action серіалу і показав перший кадр із акторами
Чого чекати від сюжету нової частини Spider Man?
Чи зміг сиквел про Mario затьмарити успіх оригіналу в прокаті?
У "Бріджертонів" — свіже обличчя: 5 сезон поповнився новими акторами і несподіванкою у сюжеті
Що подивитися: 8 головних прем'єр Netflix у квітні
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати