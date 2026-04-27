"Майкл" стартував з рекордом для музичних байопіків

Новий байопік “Майкл” / Michael, присвячений життю Майкла Джексона, гучно зайшов у прокат і вже в перший вікенд показав результат, який перевершив очікування. Фільм дебютував 24 квітня та за три дні зібрав близько $97 млн у США, що дозволило йому очолити бокс-офіс і встановити рекорд серед музичних біографій.





Картина режисера Антуан Фукуа охоплює період від виступів у Jackson 5 до епохи альбому Bad наприкінці 1980-х. У центрі сюжету — історія кар’єри “короля попмузики”, без акценту на скандальних звинуваченнях. Головну роль виконав Джаафар Джексон, племінник артиста. Також у фільмі знялися Колман Домінго, Ніа Лонг, Майлз Теллер, Кендрік Семпсон та Майк Маєрс.

З таким стартом “Майкл” обійшов попередній рекорд музичних байопіків — $60,2 млн у “Просто із Комптона” — і одразу змістив із першого місця “Супер Маріо Галактика в кіно“, який тримався на вершині три тижні поспіль і став найкасовішим фільмом 2026 року у світі.

Бюджет стрічки перевищує $165 млн. Це більше, ніж у низки проєктів Marvel Cinematic Universe, включно з “Шан-Чі та легенда десяти кілець” та “Людина-павук: Далеко від дому”. Водночас студія Lionsgate традиційно частково покриває витрати міжнародними передпродажами, що знижує планку окупності.





Поки критики поставили стрічці лише 38% на Rotten Tomatoes, глядачі реагують значно тепліше: 97% у Popcornmeter і оцінка A- від CinemaScore. Такий розрив часто означає сильне “сарафанне радіо” і довший прокат.

Аналітики вже порівнюють старт нової стрічки з іншим музичним проєктом — “Богемна рапсодія”, який почав з $51,1 млн, а згодом зібрав $910,8 млн у світі. Якщо динаміка повториться, “Майкл” може стати першим байопіком з касою понад $1 млрд.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Водночас утримати лідерство буде непросто: вже на другому тижні в прокат виходить “Диявол носить Прада 2“. На цьому фоні “Майкл” навряд чи повторить тритижневу серію лідерства, як це зробив “Супер Маріо Галактика в кіно”.

Інші фільми в топі демонструють помірні падіння: “Супер Маріо Галактика в кіно” (-42%), “Проєкт «Аве Марія»”, “Мумія Лі Кроніна” (-58%) і “Любить не любить” (-46%). Це показує, що ринок загалом активний, а “Майкл” просто задає темп.

Фільм “Майкл” стартував як один із найсильніших байопіків за останні роки: великі збори, сильна реакція аудиторії та потенціал довгого прокату. Якщо інтерес не просідатиме, фільм може претендувати на рекорд не лише в жанрі, а й у глобальному бокс-офісі.

