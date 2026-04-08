Чого чекати від сюжету нової частини Spider Man?

Чого чекати від сюжету "Spider Man: Brand New Day"? / Variety

Marvel Studios та Sony Pictures активно готують ґрунт для повернення найпопулярнішого героя Нью-Йорка на великі екрани. Згідно з останніми даними від Variety, виробництво фільму “Людина-павук 4” перейшло на новий етап, що включав додаткові зйомки для коригування тональності стрічки.





Продюсери вирішили додати більше комедійних елементів, щоб повернути персонажу його фірмову легкість, водночас представивши нового антагоніста, чия поява змінить баланс сил у поточному кіновсесвіті.

Технічна команда проєкту робить ставку на передові технології візуалізації, що дозволяють досягти безпрецедентного рівня деталізації костюма та міського середовища. Глядачі, які пам’ятають огляд фільму “Людина-павук: Додому шляху нема”, очікують на розвиток драматичної лінії, проте нові сцени мають на меті розрядити атмосферу.

У виробництві активно застосовується оновлений конвеєр обробки зображень, що дозволяє інтегрувати досягнення фотореалістичності за допомогою VFX безпосередньо в кадри, зняті на натурі. Це забезпечує плавний перехід між реальними трюками Тома Голланда та цифровими дублерами.





Поява нового лиходія вносить корективи в загальні плани Marvel на 6 фазу кіновсесвіту, роблячи історію Паркера більш локальною та приземленою. Стрічка знімається з використанням камер сертифікації IMAX, що гарантує максимальне занурення під час перегляду на великих екранах. Розуміючи переваги формату IMAX у супергеройських блокбастерах, режисери приділили особливу увагу постановці бойових сцен у вертикальних площинах хмарочосів Мангеттена. Використання систем StageCraft для створення складних світлових ефектів дозволяє команді операторів гнучко налаштовувати освітлення в реальному часі.

Для Тома Голланда цей фільм є важливим етапом переосмислення героя, який тепер змушений будувати своє життя з нуля. Шанувальники, що оцінили найкращі фільми з Томом Голландом, відзначають його здатність поєднувати комедійний талант із глибоким драматизмом. Новий “Людина-павук 4” обіцяє стати не лише технологічним атракціоном, а й важливою точкою відліку для майбутніх кросоверів, де технічні інновації та класичне розповідання історій працюють в синергії.

Джерело: Variety