Джейсон Стейтем повертається з бойовиком "Заколот" / Mutiny

Студія Lionsgate показала перший трейлер і постер нового екшн-трилера “Заколот” / Mutiny. Фільм продовжує знайому лінію ролей Джейсона Стейтема — жорсткі бої, погоні та особиста помста.





На постері Джейсон Стейтем тримається за судно посеред відкритого моря. В одній руці він тримає зброю. Навколо — хвилі та напружена атмосфера. Під назвою фільму з’явився слоган: “У воді є кров”. Візуально це одразу задає тон — жорсткий екшн із ризиком і помстою.

Сюжет “Заколот”

Фільм “Заколот” розповідає про Коула Ріда. Він ветеран спецпідрозділів і колишній офіцер поліції Нью-Йорка, а після служби переходить у приватну охорону. Його життя різко змінюється після вбивства заможного друга. Коула звинувачують у цьому злочині. Він не погоджується з таким фіналом і починає власне розслідування. У процесі герой виходить на міжнародну змову, масштаби якої значно більші, ніж здається на початку.

Трейлер демонструє сцену порятунку: герой намагається звільнити жінок і дітей, яких замкнули в контейнері на судні посеред моря. Його ловлять, і він змушений вступити в бій. З розвитком подій ситуація загострюється.





“Переконайтеся, що Коул Рід не зійде з цього корабля живим”, — звучить наказ по телефону.

Після цього герой опиняється в пастці всередині судна і відбивається від озброєних нападників. В одній зі сцен Рід стикається з ворогом, який кричить: “Що тобі, в біса, потрібно?”. На що лунає коротка відповідь:

“Помста”.

Далі трейлер переходить у серію погонь і перестрілок. Фінал показує, як герой піднімається по борту корабля, а військові реагують на сигнал лиха про “атаку”.

Разом зі Стейтемом у фільмі знімаються актори Аннабелла Волліс, Джейсон Вонг, Роланд Мьоллер, Арнас Федаравічюс та Едріан Лестер.

Режисером виступив Жан-Франсуа Ріше, який раніше зняв фільм “Рейс”. Сценарій написали Ліндсі Мішель і Дж.П. Девіс. Сам Стейтем також долучився до продюсування через власну компанію Punch Palace Productions разом із Марком Бутаном. Зйомки проходили у Великій Британії та на Мальті наприкінці 2024 року.

Фільм “Заколот” вийде в міжнародний прокат 21 серпня 2026 року. Показ в Україні може розпочатися 20 серпня.

Після “Заколоту” Джейсон Стейтем працюватиме над продовженням фільму “Бджоляр“, прем’єра якого запланована на січень 2027 року.





Джерело: screenrant