Повноцінний трейлер кіноверсії «Русалоньки» з українським дубляжем, прем’єра запланована на 25 травня

За кілька місяців в український прокат вийде фільм «Русалонька» від Walt Disney Pictures. Ця пригодницька сімейна фентезійна картина розповість історію про красиву та натхненну молоду русалку Аріель.

Аріель – наймолодша і найзухваліша з доньок короля Тритона. Вона прагне дізнатись більше про світ над водою. Під час однієї з подорожей на поверхню вона закохується у принца Еріка. Хоча русалкам заборонено спілкуватись із людьми, Аріель має йти за покликом серця. Тож вона укладає угоду зі злою морською відьмою, Урсулою, котра дає Аріель шанс з’ясувати, яке воно, життя на землі. Але це ставить під загрозу її власне життя та батькову корону.

Майбутній фільм – це екранізація однойменного анімаційного фільму Disney 1989 року, який сам по собі ґрунтується на однойменній казці Ганса Християна Андерсена 1837 року. Режисером «Русалоньки» виступив номінант на «Оскар» Роб Маршалл («Чикаго», «Мері Поппінс»). Сценарій написав дворазовий номінант на премію «Оскар» Девід Мегі («Життя Пі»). Головну роль русалки Аріель виконала співачка та актриса Голлі Бейлі. У фільмі також знімались Давід Діґґз, Мелісса Маккарті, Хав’єр Бардем, Джона Гавер-Кінґ, Аквафіна, Джейкоб Трембле. Музику написав композитор Алан Менкен.

Фільм «Русалонька» вийде в прокат в Україні 25 травня 2023 року.