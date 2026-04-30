Вийшов фільм про Сатоші Накамото: пропонується ще одна версія його особи

Андрій Шадрін

Image: Wired / Getty

Минулого тижня на findingsatoshi.com відбулася прем’єра довгоочікуваного документального фільму “Finding Satoshi” — результат чотирирічного розслідування, яке претендує на остаточну відповідь у питанні особи Сатоші Накамото.


Висновок несподіваний: за псевдонімом стоять не один, а двоє криптографів — Хел Фінні та Лен Сасаман, обидва вже померлі. Як ми писали раніше в огляді восьми версій особи Сатоші, жоден із кандидатів досі не витримував перевірки — чи стане цей фільм винятком, вирішувати глядачам.

Стрічку режисерів Меттью Міле та Такера Тулі знімали чотири роки. Журналіст-розслідувач і автор бестселерів New York Times Білл Коен разом із приватним детективом Тайлером Мероні з Quest Research & Investigations провели криміналістичний аналіз переписок, цифрових слідів і лінгвістичних особливостей текстів Накамото. За словами Меролі, слідство з самого початку зосередилося не на тому, хто хотів би бути Сатоші, а на тому, хто мав реальні технічні можливості та ідеологічні мотиви для створення біткоїна як інструменту конфіденційності — а не накопичення капіталу.


Коло підозрюваних поступово звузилося до невеликої групи криптографів. Зрештою, автори зупинилися на дуеті: Хел Фінні відповідав за написання коду, тоді як Лен Сасаман, імовірно, є автором вайтпейпера та сформував ідеологічне позиціонування проєкту. На користь Сасамана свідчать кілька деталей. Він жив у Європі в період, коли біткоїн був активний, регулярно використовував британський варіант англійської — як і Накамото — а його науковим керівником був Девід Чаум, якого вважають “хрещеним батьком криптографії”.

Крім того, зникнення Сатоші з публічного простору у 2010–2011 роках збігається з погіршенням стану здоров’я Сасамана: він помер у липні 2011 року — приблизно через шість місяців після останньої публічної активності Накамото. Щодо алібі Фінні, яке раніше вважалося залізним: у квітні 2009 року він брав участь у забігу в той момент, коли Накамото активно листувався. Автори фільму не спростовують цього факту — натомість стверджують, що саме тому за псевдонімом і могли стояти двоє.

Реакція криптоспільноти виявилася неочікувано прихильною. CEO Coinbase Браян Армстронг назвав фільм “найбільш продуманим підходом до теми” і додав, що автори, мабуть, дійшли правильного висновку. Вдова Фінні Френ заявила, що вірить у причетність чоловіка до створення біткоїна, а вдова Сасамана — криптограф Мередіт Паттерсон — назвала версію про спільне авторство правдоподібною. При цьому у фільмі підкреслено: жодних доказів того, що вдови мають доступ до приватних ключів гаманців Накамото, не існує.

Фільм виходить на тлі нещодавнього розслідування NYT, де журналіст Джон Каррейру назвав Сатоші британського криптографа Адама Бека. “Finding Satoshi” не атакує версію NYT напряму, однак доходить до протилежного висновку. Версія з Беком також згадується у фільмі — автори розглядали його серед кандидатів, але відкинули.

