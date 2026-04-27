ТОП-5 травня: що варто подивитися на Apple TV наступного місяця

Image: Apple / 9to5mac

У Apple TV зараз виходить кілька першокласних серіалів, але травень принесе ще кілька абсолютно нових, а також перший фільм у режисерській кар’єрі Джона Траволти та інше. Ось усе, що з’явиться на Apple TV у травні.





Гран-прі Формули 1 у Маямі (3 травня)

Сезон Ф1 2026 вже в самому розпалі, але 3 травня — особлива дата для глядачів Apple, адже відбудеться перша гонка на території США: Гран-прі Маямі. Підписники Apple TV у США отримують повний доступ до всіх гонок Ф1 і додаткового контенту — без додаткової оплати.

Unconditional (8 травня)

“Unconditional” розповідає про відпустку матері й доньки, яка обертається кошмаром, коли 25-річну Галі (Талія Лінн Ронн) заарештовують у москві за контрабанду наркотиків. Її мати Орна (Лірас Хамамі) відмовляється прийняти звинувачення — але боротьба за свободу Галі затягує її в смертельне павутиння злочинів і корупції.

Maximum Pleasure Guaranteed (20 травня)

“Maximum Pleasure Guaranteed” слідує за щойно розлученою мамою Полою (Маслані), яка потрапляє в небезпечний вир шантажу, вбивства і дитячого футболу. Переконана, що стала свідком злочину — і водночас переживаючи боротьбу за опіку над дитиною та кризу ідентичності — Пола починає власне розслідування, яке може розкрити масштабну змову, а заодно допомогти їй відновити сім’ю і знайти себе.

Propeller One-Way Night Coach (29 травня)

“Propeller One-Way Night Coach” — режисерський дебют Джона Траволти. Дія відбувається в золоту добу авіації: юний авіаентузіаст Джефф (дебютант Кларк Шотвелл) і його мати (Келлі Евістон-Квіннетт) вирушають у подорож в один кінець через усю країну до Голлівуду, і простий переліт перетворюється на подорож усього їхнього життя.

Між авіаційними обідами, чарівними бортпровідниками (у ролях — Елла Блу Траволта й Ольга Гофман), несподіваними зупинками, колоритними пасажирами та захопливим заглядом у перший клас подорож розгортається в моментах як чарівних, так і несподіваних, прокладаючи курс для майбутнього хлопчика.

Star City (29 травня)

Натхненний космічною драмою “For All Mankind”, “Star City” — стрімкий параноїдальний трилер, який повертає нас до ключового моменту в альтернативно-історичному переосмисленні космічної гонки — коли Радянський Союз першим відправив людину на Місяць.





Але цього разу ми досліджуємо події з-за залізної завіси, бачимо життя космонавтів, інженерів і розвідників, впроваджених у радянську космічну програму, а також ризики, на які всі вони йшли заради просування людства вперед.

Нові епізоди: Your Friends & Neighbors, Criminal Record та інші

У травні також вийдуть нові епізоди багатьох серіалів Apple TV, що зараз виходять, зокрема:

Margo’s Got Money Troubles: відзначена критиками комедія триває до 20 травня.

For All Mankind: драма про космічну гонку триває до 29 травня.

Your Friends & Neighbors: кримінальний серіал з Джоном Хеммом триває до 5 червня.

Criminal Record: детективний трилер у Лондоні триває до 10 червня.

Widow’s Bay: темна комедія з Метью Райсом триває до 17 червня.

Джерело: 9to5mac